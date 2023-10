Huracán Otis deja destrozos y población incomunicada en Guerrero, México, tras impactar como categoría 5

Durante la madrugada de este miércoles, el ojo del poderoso huracán Otis impactó como categoría 5 en las inmediaciones de Acapulco, en el estado mexicano de Guerrero, dejando a su paso inundaciones y destrozos en casas, negocios y hoteles.

En su conferencia mañanera desde Palacio Nacional el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el impacto de Otis fue “muy fuerte” en Acapulco y varios municipios.

“Sí pegó muy fuerte el huracán en Guerrero, en la costa grande en Acapulco, en Tecpan, en todo ese tramo de Tecpan a Acapulco, Coyuca de Benítez, Juárez y otros municipios, Atoyac, los que están en esa franja y todavía está afectando el huracán, se han perdido las comunicaciones por completo y está saliendo el general secretario de Marina, la secretaria de Protección Ciudadana, el secretario de Comunicaciones y Transportes, la directora de Protección Civil”, dijo.

Andrés Manuel López Obrador afirmó que hasta el momento no hay reportes de pérdidas humanas pero sí de graves daños en infraestructura por lo que se aplica el plan DN-III del Ejército y el Plan Marina para atender a la población.

“Desde ayer estábamos allá, hay brigadas del Ejército, de la Marina, se está aplicando el plan DN-III, el Plan Marina pero muy fuerte, es un fenómeno porque en muy poco tiempo, 12 horas, empezó a tomar fuerza y entró con categoría 5, se está considerando que va a degradarse a categoría 2 pero todo el día va a haber lluvias, y estamos buscando reestablecer las comunicaciones, hasta ahora no tenemos datos sobre pérdida de vidas humanas pero no hay comunicación, no sabemos, si daños materiales, ruptura de caminos, la propia autopista llegando a Acapulco tiene derrumbes, ya están los de comunicación trabajando”, precisó.

“Nuestra preocupación mayor es la carretera de la costa grande y la población que vive de Acapulco hacia Zihuatanejo. Ya se está estableciendo comunicación y vamos a dedicarnos todo el día de hoy a estar pendientes a seguir llevando a cabo un operativo de rescate y apoyo a la población afectada. Se aplicó desde ayer, hay marinos, albergues, se está trabajando”, comentó.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de México, en menos de 24 horas Otis pasó de ser una tormenta tropical a un huracán de categoría 5, la más alta de estos fenómenos naturales y avanzó veloz por el Pacífico mexicano registrando vientos sostenidos de 260 kilómetros por hora (km/h) y rachas de 315 km/h.

“Yo ayer cuando me informaron de que era un fenómeno, porque pocas veces según los registros, se desarrolla así un huracán tan pronto y con tanta fuerza, entonces a las 8 de la noche envié un comunicado, pero nos habían informado de que entraba de 4 a 6 de la mañana y no, entró poco después de las 12 tocó tierra y muy fuerte”, expresó López Obrador.

Tras el impacto, Otis comenzó a degradarse este miércoles a categoría 2, sin embargo la peligrosidad por sus vientos huracanados llegó a Coyuca de Benítez y San Marcos, además de registrar lluvias puntuales extraordinarias en regiones de Guerrero e intensas en zonas de Oaxaca, según la autoridad meteorológica.

“El huracán Otis sobre Guerrero ocasionará lluvias puntuales muy fuertes a intensas en el sur del país, con puntuales extraordinarias (acumulados superiores a 250 mm en 24 horas), rachas intensas de viento y oleaje elevado en Guerrero. También, incrementará la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el centro y chubascos en el occidente de México”, afirma la Comisión Nacional del Agua en su reporte de las 6:00 de la mañana.

Se espera que en las próximas horas Otis abandone Guerrero para dirigirse al estado de Michoacán donde se degradará aún más hasta convertirse en tormenta tropical.

“Durante las próximas horas, las bandas nubosas del huracán Otis, mantendrá lluvias puntuales extraordinarias (mayores de 250 milímetros) en regiones de Guerrero; intensas (de 75 a 150 mm) en zonas de Oaxaca, además incrementa la probabilidad de chubascos (de 5 a 25 mm) y lluvias puntuales fuertes (de 25 a 50) en el Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla y Tlaxcala”, señala la CONAGUA.

Sigue leyendo: