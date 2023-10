Aprende cómo detectar si alguien te bloqueó en WhatsApp

WhatsApp, la popular plataforma de mensajería propiedad de Facebook, ha revolucionado la forma en que nos comunicamos. Sin embargo, en ocasiones, te encuentras en la incómoda situación de no poder comunicarte con una persona en WhatsApp. ¿Te has preguntado si te han bloqueado en WhatsApp? Aunque no existe una fórmula mágica para confirmarlo, aquí te presentamos algunas señales que podrían indicar que alguien te ha bloqueado.

Señal 1: Estado de conexión

Cuando alguien decide bloquearte en WhatsApp, una de las primeras señales es que ya no podrás ver su estado de conexión ni su última visita. WhatsApp toma en serio la privacidad de sus usuarios, y esta medida protege esa información.

Señal 2: Foto de perfil

Otra señal reveladora es que ya no podrás ver las actualizaciones en la foto de perfil de la persona que te bloqueó. Esto es parte de la política de privacidad de WhatsApp, diseñada para resguardar la información de los usuarios.

Señal 3:Check de verificación

Cuando envías un mensaje a alguien que te ha bloqueado, notarás que solo aparece una marca de verificación junto al mensaje, indicando que el mensaje ha sido enviado pero no entregado. WhatsApp bloquea la entrega del mensaje al contacto bloqueado, lo que explica esta singularidad en las marcas de verificación.

Señal 4: Llamadas que no se realizan

Si intentas realizar una llamada a alguien que te ha bloqueado, la llamada no se llevará a cabo. WhatsApp impide que la llamada se conecte, lo que es una señal clara de bloqueo.

Es importante recordar que estas señales no son pruebas definitivas de bloqueo. Puede haber otras razones para que estas señales se activen, como la desactivación del estado de conexión o problemas de conexión a Internet. Sin embargo, si observas varias de estas señales para un mismo contacto, es muy probable que te hayan bloqueado.

Si bien no existe una forma segura de confirmar un bloqueo en WhatsApp, estas señales pueden ayudarte a entender mejor la situación. Mantén la comunicación abierta y respetuosa en tus conversaciones digitales, y recuerda que el respeto por la privacidad de los demás es fundamental en el mundo virtual.

