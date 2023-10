Francis Ngannou asegura que ganó la pelea contra Tyson Fury, pero no le sorprende el resultado

Tras su sorprendente debut sobre el ring, Francis Ngannou aseguró que ganó la pelea contra Tyson Fury -campeón de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)-, quien al final se terminó llevando la victoria por decisión dividida de los jueces.

En una entrevista publicada en su canal oficial de YouTube, Ngannou se mostró satisfecho con su actuación, pero no con los jueces que puntuaron la pelea, aunque admitió que no le sorprendió el resultado porque sabía que a Fury lo iban a favorecer en las tarjetas.

“Independientemente de la decisión, personalmente estoy satisfecho con mi actuación. (…) Tengo la confianza de que gané esa pelea, pero no me sorprendió lo que pasó anoche (con las tarjetas). Sabía que eso iba a pasar. Escúchame, llevo mucho tiempo en esto, solo me cambié de un deporte a otro”, dijo.

Francis Ngannou mandó a la lona a Tyson Fury en el tercer asalto de la pelea. Foto: Justin Setterfield/Getty Images.

“Sé que hay una estructura sólida en el negocio, y ya muy establecida como para que llegue alguien a robárselas. Imagínense que yo hubiera salido de ahí con ese cinturón, o que él hubiera sido derrotado por primera vez, ¿qué pensaría de mí toda esa gente que está asociada en el boxeo (ejecutivos del boxeo)? Sé que eso no iba a pasar”, añadió.

Asimismo, Francis Ngannou no ocultó su molestia con los jueces que puntuaron el combate y expresó que son una vergüenza para el boxeo, por lo que pidió que fueran sancionados y se hicieran responsables de lo que pasó.

“Creo que es una vergüenza para el boxeo. Esos jueces deben ser sancionados. Quiero entender por qué esos jueces, puntuaron de esa manera. (…) Este triunfo podía ser un triunfo del que dependiera toda mi carrera. Yo salí, me partí el trasero para obtener la victoria, hice mi trabajo y pasó esto. Repito, no me importa tanto, pero por justicia, esos jueces deben hacerse responsables y no es la primera vez que descubro que el mundo del boxeo tiene su mie***, hay mucha cosa mie*** aquí”, denunció.

Tyson Fury reconoció la gran actuación de Francis Ngannou en la pelea que protagonizaron en Arabia Saudita. Foto: Justin Setterfield/Getty Images.

Cabe destacar que en la pelea solo uno de los jueces vio ganar a Francis Ngannou 95-94, mientras que los otros dos a Tyson Fury 96-93 y 95-94. En la reñida pelea, el camerunés sorprendió al mandar a la lona al británico en el tercer asalto y le dio guerra hasta el final al campeón que reconoció que el ex-UFC es el rival más duro que ha tenido en 10 años.

Tyson Fury, de 34 años, derrotó a Francis Ngannou en un reñido combate en Arabia Saudita el pasado fin de semana y ahora enfrentará a Oleksandr Usyk en un duelo de unificación. The Gipsy King cuenta con récord invicto luego de 34 peleas, 24 por la vía del nocaut, y un empate.

Por su parte, Francis Ngannou, excampeón de peso pesa del UFC, debutó con una derrota en el boxeo, pero su gran actuación ha sido reconocida por los expertos del deporte que quieren verlo nuevamente en acción sobre el cuadrilátero.

