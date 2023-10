Jesús Gallardo denuncia amenazas en redes sociales contra su familia tras lesión de Brian Rodríguez

La grave lesión que sufrió Brian Rodríguez el domingo durante la goleada del América sobre Monterrey (3-0) se está convirtiendo en un serio dolor de cabeza para Jesús Gallardo, quien le propinó la falta al delantero uruguayo que terminó con una luxación de rótulo traumática en la rodilla izquierda de acuerdo un reporte de las Águilas.

Luego de esa infortunada acción varias el propio Rodríguez y Jonathan dos Santos hicieron declaraciones asegurando que el jugador de los Rayados de Monterrey, Jesús Gallardo, había cometido la falta de forma intencional. Estas palabras generaron una reacción en los aficionados del América que ahora apuntan con todo a Gallardo.

El propio jugador reveló este lunes que ha sido víctima, al igual que su familia, de amenazas en redes sociales, una situación completamente inaceptable para el defensor que negó haber lesionado intencionalmente a Brian Rodríguez, quien se enfrenta a un largo proceso de recuperación y todavía no hay un estimado de cuánto tiempo estará fuera de las canchas.

El delantero uruguayo Brian Rodríguez aseguró que Jesús Gallardo ya lo había prevenido de que si seguía “pisando la pelota o haciendo tacos” lo iba a lesionar. (Héctor Vivas/Getty Images)

“Niego completamente las acusaciones que se me han hecho con respecto a la intención de lastimarlo y lamento las declaraciones que se hicieron sobre mí al final del partido”, escribió en un largo mensaje en sus redes sociales Gallardo, quien destacó que le desea una pronta recuperación al delantero uruguayo.

“Lamento profundamente la lesión de Brian. Estoy enterado del reporte médico y como compañero de profesión le deseo que tenga una pronta recuperación. He intentando comunicarme por mensaje directo y vía telefónica para decirle lo mismo”, apunto el mexicano que se mostró preocupado por los ataques de los aficionados en sus redes sociales.

“Lamentablemente he sido objeto de muchas amenazas en las redes sociales, tanto yo como mi familia y confío en que eso no pase a mayores”, explicó preocupado el lateral que por la falta cometida sobre Brian Rodríguez durante el encuentro del domingo no recibió ni siquiera una amonestación.

Comunicado a nuestra Afición y a los Medios de Comunicación. 📝#EnLaVidaYEnLaCancha pic.twitter.com/Y5hBrDCdqt — Rayados (@Rayados) October 30, 2023 El comunicado emitido por los Rayados de Monterrey en el que brindan su apoyo a su jugador Jesús Gallardo.

Calmando las aguas

Jesús Gallardo aseguró también que ya tuvo la oportunidad de mantener una comunicación con Jonathan dos Santos, uno de los jugadores del América que había realizado declaraciones en contra del lateral de Monterrey luego de la infortunada lesión sufrida por Brian Rodríguez durante el encuentro del domingo por la jornada 14 del torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

“Reconozco y agradezco que Jonathan dos Santos ya se acerca conmigo en las últimas hora para disculparse por lo que dijo. Lo estimo mucho por todos los momentos que hemos compartido y aproveché la oportunidad para decirle tal cual lo que siento”, comentó Gallardo, quien también ha contado con el respaldo de su club.

Sin embargo, trascendió que desde las Águilas del América buscarán que haya una sanción para Jesús Gallardo y que pedirán ante las autoridad del campeonato mexicano una revisión de la jugada en la que terminó lesionado Brian Rodríguez. En el momento el defensor mexicano no recibió ningún castigo por la acción en contra del uruguayo.

