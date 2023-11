Desamparo y seguridad pública: prioridades de la alcaldesa de LA en su primer año

A 45 días de cumplir un año como alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo que ha sido todo un desafío gobernar la ciudad, en medio de la emergencia que representa la crisis del desamparo.

En su primer día como alcaldesa, el 12 de diciembre del 2022, Bass declaró el estado de emergencia por el desamparo y activó el Centro de Operaciones de Emergencia (EOC) de la ciudad.

La declaración reconoció la gravedad de la crisis de Los Ángeles con la intención de abrir nuevos caminos para maximizar la capacidad de la ciudad y llevar de la calle a un techo a los sin hogar.

“El problema número uno han sido los desamparados; y en un segundo lugar muy cercano ha estado la seguridad pública; y hay una intersección entre desamparo y seguridad que causa angustia a los angelinos”, dijo durante una entrevista con la junta editorial de La Opinión.

Señaló que una de las cosas más importantes que su gobierno ha podido demostrar es que la gente ha tenido voluntad para dejar sus carpas.

“Muchos aseguraban que no querían dejarlas y salir de la calle, pero ha sido lo opuesto. Hemos estado colocando a las personas en moteles y en vivienda provisional pero también estamos buscando comprar hoteles, y saben que compramos el Hotel Mayfair y estamos listos para mudar a unas 100 personas de SkidRow”.

La alcaldesa estimó que han dado techo a alrededor de 17,000 personas que estaban sin hogar, cerca de 1,600 a través del programa Inside Safe que significa llevar a los desamparados de sus casas de campaña en las banquetas de Los Ángeles a vivir a un motel.

“Hemos dado techo también a través de cupones, y en cada etapa nos hemos encontrado con barreras y tenido que averiguar cómo derribarlas”.

Seguridad pública

La alcaldesa dijo que en materia de seguridad han tenido algunos éxitos como llegar a un acuerdo laboral con el sindicato de policías y aumentar salarios y bonos para retener al personal algunos años más mientras aumentan el reclutamiento.

Sin embargo, afirmó que están lidiando con el desafío no solo en la policía sino en toda la ciudad en lo que tiene que ver con contrataciones de personal.

“Así que trasladamos a un funcionario al departamento de personal para que pudiera monitorear específicamente el proceso de contratación y acelerarlo. Y así, la contratación ha aumentado y las jubilaciones no han sido las cifras masivas que temíamos”.

Robos en grandes tiendas

Sobre la escalada de robos rápidos en masa que se han presentado en las grandes tiendas, dijo que la creación de un equipo de trabajo con la policía llevó a 80 arrestos en unas pocas semanas.

“No sé si han notado pero no hemos tenido este tipo de robos desde principios de septiembre en la ciudad de Los Ángeles”.

Dijo que una de las cosas que han hecho es tratar de unir a los diferentes niveles de gobierno desde la federación hasta el estado, el condado y la ciudad para estar en una misma página en los temas de vivienda y desamparo.

“Hemos construido una relación más fuerte con el condado que históricamente había sido conflictiva; y de colaboración con el Concejo Municipal. La semana pasada una delegación de concejales me acompañó a Washington a una serie de reuniones con miembros del Congreso. Es la primera vez que una delegación como ésta es liderada por un alcalde”.

La experiencia cuenta

La alcaldesa dijo que el mayor reto que ha enfrentando al asumir la alcaldía de Los Ángeles, ha sido la magnitud del trabajo porque hay muchas áreas en las que no tenía antecedentes.

Pero asegura que se siente muy bien porque le ha ayudado mucho su experiencia en organización comunitaria, en lo estatal y federal.

“Si tuviera que hacer una comparación entre este trabajo y cualquier otro, me recuerda cuando fui presidenta de la Asamblea”.

Bajos salarios

En el tema del desamparo, dijo que ha encontrado que los salarios de la gente en las organizaciones no lucrativas que los ayudan a mover a las personas sin hogar a los moteles y que hacen el trabajo con sus manos, ganan muy bajos salarios.

“No puedo discutir que no son criminalmente bajos y algunos de esos trabajadores vivieron en las calles mientras que los salarios para los de más arriba de sus organizaciones son muy altos”.

Así que consideró que deben aumentar los salarios para quienes menos ganan en las organizaciones no lucrativas que trabajan con la población sin hogar.

De hecho, dijo que al llegar al cargo, encontró que quienes trabajan en la comunidad en programas tales como la reducción de las pandillas, el desarrollo de los jóvenes o que son trabajadores de intervención en la comunidad ganan muy poco.

“Cuando andaba en campaña, me pidieron que si me podía comprometer a pagarles $40,000 si era electa, y les dije que no, porque no podían vivir con $40,000. Lo que hicimos fue aumentarles el salario a $60,000; y francamente pienso que debe ser más, considerando que su trabajo implica un estrés tremendo”.

‘Hemos monetizado la pobreza’

La alcaldesa consideró que en Estados Unidos se ha monetizado la pobreza en todos los niveles.

“La pobreza es una gran industria y todos están haciendo dinero de ésta; y la manera como nuestro sistema ha sido establecido, no es para resolver los problemas; y esa es una de las cosas que descubrí con el desamparo”.

Por eso es que dijo que se hacen muchas preguntas sobre los resultados sobre la manera como han manejado el desamparo.

“Ahora mismo estamos en medio de los preparativos de una iniciativa electoral que amplía la proposición H, y estoy peleando muy duro para que se incluya la evaluación como una pieza fuerte; y en la que se establezca que poner fin al desamparo debe ser la meta”.

Los camiones de migrantes

La alcaldesa consideró que la llegada de camiones a Los Ángeles cargados con inmigrantes procedentes de Texas desde junio tiene una motivación política que no parará hasta la elección de noviembre.

“Es un esfuerzo deliberado para desestabilizar a ciertas ciudades. Por ejemplo a Chicago que va a ser el escenario de la Convención Demócrata han llegado cientos de migrantes cada día; y Nueva York ha recibido más de 1,000”.

Señaló que Los Ángeles ha corrido con suerte de no tener números masivos porque solo han llegado cerca de 900 migrantes.

“Somos afortunados de contar con organizaciones como CHIRLA y otras que nos han ayudado a organizar a los migrantes que están arribando; y es importante que los sigamos recibiendo pero deben saber que la mayoría no se queda aquí”.

Añadió que la mayoría de los migrantes son de Venezuela, pero también hay gente de China, Haití y de casi todos los países.