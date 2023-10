Latinos pagan más por energía, pero un nuevo plan los beneficiará

La coalición Tech Clean California está lanzando una nueva iniciativa con incentivos monetarios para la instalación de nuevos calentadores de agua con bomba de calor. Esta actividad hace “más fácil y económicamente conveniente instalar equipos de calentamiento de agua limpios y eficientes”, basados en la electrificación y la reducción en el uso de combustibles contaminantes, según su comunicado de prensa.

Tech Clean California afirma que el alcance de su iniciativa para acelerar la elección de equipos sin emisiones es de 80 millones de dólares. “Estos nuevos incentivos”, dice el comunicado, “facilitan la elección de equipos de calentamiento de agua sin emisiones, más limpios y seguros, más inteligentes y más sanos tanto para las casas como para el medio ambiente”.

El monto de la ayuda fluctúa entre 3,100 y 5,300 dólares para un nuevo calentador de agua con bomba de calor por hogar. Otros 4,000 dólares adicionales estarían disponibles para operar la transformación del panel eléctrico.

El programa inicia este 31 de octubre.

Los beneficios se repartirán por orden de llegada y regirán por tiempo limitado, aún no anunciado.

Electrificación y los latinos

Este proyecto es parte de un amplio esfuerzo cuyo común denominador es la electrificación de la economía para reducir la contaminación ambiental y que tiene diferentes aristas. Tiene especial importancia para los latinos, ya que según estudio en Energy Research and Social Science, los latinos pagan más por energía de lo que usan.

Se trata de una paradoja observada por los académicos, según la cual “los hogares ecoeficiencia energética” – identificados como los de familias caucásicas – “tienen las mayores cantidad de emisiones tóxicas”. A su vez, los hogares de familias afroamericanas o latinas son menos eficientes energéticamente.

“Las emisiones per cápita son mayores en los barrios caucásicos que en los barrios afroamericanos, aunque los primeros viven en hogares más eficientes energéticamente”, dice el documento.

Por su nivel de vida y capacidad de consumo, en los barrios caucásicos “las emisiones per cápita son más altas”, dice el estudio del coautor Tony Reames de la Universidad de Michigan. En consecuencia, los latinos tienen el más bajo coeficiente de emisiones, con un 60% de aquellas creadas en barrios blancos. Para los afroamericanos, el porcentaje es de 90%.

Pero al mismo tiempo, las minorías pagan más por la energía que consumen, sufren más como consecuencia de la contaminación y tienen menos recursos para contrarrestar esta tendencia.

Los patrones de consumo y costo de la energía están determinados también por el nivel de las viviendas y por la baja proporción de propietarios de sus propias casas entre latinos y afroamericanos.

En los barrios más afluentes la superficie de las casas es mucho mayor, lo que requiere más energía para mantenerlas, mientras que estas casas son además más nuevas y se construyeron con tecnologías que cumplen con “estándares de eficiencia energética cada vez más estrictos”.

Solucionar la paradoja

Para la comunidad latina, las conclusiones muestran un problema: usan menos energía, pero pagan más. Para corregir esta paradoja es necesario que los hogares latinos sean más eficientes en el consumo de electricidad, y que esto derive en menores costos.

Estos hallazgos son también compartidos por el sitio de la coalición de activistas Energy Efficiency for All, dedicada especialmente a familias viven en casas de alquiler, donde dice que “la comunidad latina enfrenta una carga energética promedio un 24 por ciento mayor que la de los hogares blancos”.

Reembolsos y capacitación

Esta transición, que simultáneamente beneficiaría a las comunidades de menores ingresos y mejoraría la lucha contra el cambio climático, se facilita gracias a una serie de reembolsos monetarios, de capacitación y de educación en temas de energía para el hogar, y a una creciente oferta de alternativas de bajo costo.

En el nivel federal se encarga de estos proyectos la Oficina de Programas de Energía Estatales y Comunitarios (SCEP) del Departamento de Energía. Se puede encontrar un detalle de sus programas en su sitio de internet. Uno de ellos es el Programa gubernamental de Reembolso de Energía para el Hogar (Home Energy Rebate Program), que maneja un presupuesto de hasta 8,800 millones de dólares en reembolsos para aumentar la eficiencia energética en las casas e impulsar los proyectos de electrificación en todo el país.

Todo ello a su vez parte de la Ley de Reducción de la Inflación que en agosto de 2022 adjudicó 391,000 millones de dólares para luchar contra los efectos del cambio climático.

El programa toma en cuenta la paradoja ya señalada, por lo que establece que “los hogares que ganan menos del 80% del ingreso medio del área califican para recibir financiamiento federal doble para proyectos calificados”.

Transición social y económica

El anuncio de Tech Clean California no solamente toma ventaja de los avances tecnológicos existentes, sino que también apunta a facilitar la transición social y económica a la nueva etapa en materia de aparatos domésticos.

Al gestionar el reemplazo de calefones de agua a gas por eléctricos, la iniciativa TECH Clean California , “acelera la adopción de tecnología de calentamiento de agua y espacios limpios en California para que cumpla su objetivo de ser neutral en carbono para 2045”.

La iniciativa estatal TECH Clean California, dirigida por Energy Solutions, cuenta también entre sus promotores con Ardenna Energy, Association of Energy Affordability, Building Decarbonization Coalition, Electrify My Home, Frontier Energy, National Comfort Institute, Energy Outlet, Recurve Analytics, The Ortiz Group, Tre’ Laine Asociados y VEIC. El plan es administrado por Southern California Edison.

La financiación para todos estos programas proviene del presupuesto del estado de California, a través de la Comisión de Servicios Públicos del estado.

Como recibir ayuda

Para ser acreedor a la ayuda, el usuario debe participar en el programa “Demand Response”,

según el cual, en momentos de alto uso de energía, acepta cambiar parte de su consumo a horas de menor actividad. Esta cooperación es especialmente importante “durante las horas en las que la demanda eléctrica es especialmente alta, y próxima a superar la oferta eléctrica disponible”, según el sitio del programa.

Este compromiso varía según la empresa que suministra electricidad al usuario, como PG&E o Southern California Edison.

Adicionalmente, se espera de quien reciba la ayuda utilice una tarifa fluctuante según el tiempo del uso. Este ajuste lo realiza el contratista afiliado con TECH Clean California que coloca el calefón y consiste en “optimizar la programación de su calentador de agua con bomba de calor para que siga un cronograma priorizando el uso de energía durante las horas de menor actividad”.

Tech Clean California, que brega por la “descarbonización” de California, señala el sitio The Switch is On, que dependiendo del código postal del domicilio de uno proporciona información específica sobre los reembolsos disponibles en su área, incluidos los incentivos del mismo TECH Clean California.

The Switch Is On es una iniciativa de Building Decarbonization Coalition y la campaña de educación e inspiración del consumidor para el programa TECH Clean California.

Los programas diseñados para ayudar directamente a los usuarios mediante ayuda monetaria para facilitar la transición de una economía ecológica se están desarrollando rápidamente y son cada vez más populares y aceptados, especialmente en la comunidad latina.