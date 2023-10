Lionel Messi volvió a dejar en evidencia al periodista español Gerard Romero: “Mientes una vez más”

Lionel Messi protagonizó este martes un duro cruce con el periodista español Gerard Romero al que catalogó de mentiroso luego de publicar una información con relación al astro argentino un día después de que este recogiera el octavo Balón de Oro de su carrera en una ceremonia que se llevó a cabo este lunes en la capital francesa.

La estrella del Inter Miami en la Major League Soccer utilizó su cuenta personal de Instagram para dejar en evidencia a Gerard Romero, de Jijantes FC, quien aseguró que Lionel Messi había tenido una reunión con el presidente del FC Barcelona tras la ceremonia en la que se impuso en las votaciones al noruego Erling Haaland y al francés Kylian Mbappé como el mejor jugador de la temporada 2022-2023.

“Joan Laporta y Leo Messi hablaron al final de la gala del Balón de Oro. El presidente agradeció a Leo sus palabras durante el discurso y se citaron para buscar la mejor fecha posible para el homenaje”, informó la cuenta de Jijantes FC (uno de los equipos de la Kings League), una información que replicó Gerard Romero en su canal de Twitch y que desató la reacción de “La Pulga”.

Lionel Messi junto al galardón del Balón de Oro 2023 que se acreditó por lo hecho durante la pasada temporada entre el París Saint-Germain y la selección de Argentina. (FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)

Con una lapidaria frase en una historia de Instagram Lionel Messi demeritó la información y catalogó de mentiroso a Gerard Romero. “Mientes una vez más”, lanzó el astro argentino acompañando su mensaje con el emoticón de una carita amarilla que tiene una nariz larga haciendo referencia a Pinocho, una publicación que rápidamente se hizo viral.

La información surgió luego de unas declaraciones hechas por el director deportivo del club catalán, el portugués Deco, quien reveló que al equipo le gustaría realizarle una eventual despedida a Lionel Messi cuando termine su carrera en el nuevo Camp Nou que se espera esté listo para el 2026, aunque a partir del próximo año el FC Barcelona podría disputar partidos en el nuevo recinto.

Pero no es la primera vez que Lionel Messi se encarga de dejar en evidencia al periodista español, quien ante la salida del argentino del PSG aseguró, en exclusiva, que el astro ya tenía listo todo para regresar al FC Barcelona. Sin embargo, lo desmintió en una entrevista con Mundo Deportivo en la que señaló: “Hay muchos periodistas que dicen muchas mentiras y después quedan retratados”, en referencia a Romero.

Lionel Messi junto a sus tres hijos (Mateo, Thiago y Ciro) mientras recibía el octavo Balón de Oro de su carrera este lunes en París. (FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)

La respuesta de Gerard Romero

Luego del duro golpe que significó haber sido desmentido por el mismo Lionel Messi en su cuenta de Instagram en la que el argentino cuenta con algo más de 490 millones de seguidores, el periodista español Gerard Romero, respondió también vía redes sociales ofreciendo disculpas por divulgar una información falsa.

En su cuenta de X (ex Twitter) aseguró: “Mil disculpas a todos, y mil más. Me han vuelto a engañar con algo relacionado con Leo. No aprendo. Lo siento. Asumo todo lo que hoy me digan y prometo que trabajaremos para que no vuelva a ocurrir. Disculpas”, haciendo mención a la información que salió en la cuenta de Jijantes FC.

Sigue leyendo:

– Conoce la razón por la que Lionel Messi ganó su octavo Balón de Oro si ya no juega en Europa

– Lionel Messi recordó al FC Barcelona durante su discurso de agradecimiento tras ganar su octavo Balón de Oro: “Es el club que amaré toda mi vida”

– Messi gana su octavo Balón de Oro y se reafirma en la historia con un insuperable récord