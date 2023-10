Nueva ley prohíbe cobrar más de un mes de depósito por el alquiler de vivienda

A partir del 1 de julio del 2024, los propietarios de vivienda de alquiler en California, solo podrán pedir un mes de depósito a la hora de firmar un contrato de renta, poniendo fin a la tendencia cada vez más frecuente de requerir de dos a tres meses, lo que constituye una pesada carga para los inquilinos.

Se trata de la nueva ley AB 12 del asambleísta demócrata de San Francisco, Matt Haney, cuya principal importancia radica en detener la práctica de los caseros en California que cobran dos y hasta tres meses de la renta mensual como seguro de depósito.

Linda Zataráin, quien vive en la ciudad de Glendale, dice que a ella y a su esposo, les pidieron dos meses de depósito cuando estaban intentando alquilar un apartamento; y en otro complejo habitacional que fueron a visitar, les exigían hasta tres meses como requisito para poder rentarles .

“Pusieron de pretexto que mi esposo estaba reconstruyendo su crédito y no era muy bueno. Al final rentamos el apartamento por el que nos pedían dos meses de depósito y tuvimos que pagar arriba de $6,000 incluyendo el primer mes de renta que era de $2,200 por mes”.

La preocupación de Zataráin es si a la hora de mudarse del apartamento le irán a devolver todo su dinero del depósito.

“L”o más seguro es que no me regresarán la cantidad completa, argumentando que tienen que invertir en el rehabilitar la vivienda por el deterioro natural de los años, lo cual es muy injusto porque una vez que te entregan un apartamento en renta no vuelven a invertir en pintura, y otros gastos que no tengan que ver con el mantenimiento de urgencia”.

Bajo la nueva ley AB 12, California se une a once estados más en el país en limitar los seguros de depósito a solo un mes de renta.

“Los depósitos de seguridad masivos pueden crear barreras insuperables a millones de californianos para acceder a la vivienda”, dijo Haney, quien preside el Caucus de Inquilinos de la Legislatura de California.

“A pesar del aumento vertiginoso de los alquileres, las leyes que garantizan depósitos de seguridad accesibles no han cambiado sustancialmente desde la década de 1970”, dijo el asambleísta.

Y agregó que el resultado es que los propietarios pierden buenos inquilinos; y estos se quedan en casas demasiado hacinadas, inseguras o lejos del trabajo o la escuela.

“Esta nueva ley tendrá un enorme impacto en el acceso a la vivienda para las familias en California, al mismo tiempo que equilibrará la necesidad del propietario de protegerse contra un posible pasivo”.

El 53% de los inquilinos de California se encuentran con que aún cuando pueden pagar el alquiler no logran conseguir un apartamento porque simplemente no les alcanza para pagar dos meses como depósito de seguridad.

“Esto empuja a muchas familias, incluidas aquellas con personas que ganan el salario mínimo, a renunciar a necesidades básicas como alimentos y a incumplir con el pago de servicios públicos, con lo que adquieren más deudas para ser aprobadas para la vivienda”.

La AB 12 no afectará a los pequeños propietarios que tengan más de cuatro unidades ya que estos estarán exentos.

Tampoco tendrá ningún efecto sobre un posible pasivo ya que los propietarios aún podrán reclamar daños y perjuicios a los inquilinos que sean responsables de causar destrucción a la propiedad cuando exceden el monto del depósito de seguridad.

“En el mercado de alquiler de alto costo de California, a menudo se imponen costosos depósitos de seguridad a inmigrantes y personas de color, lo que limita efectivamente el acceso a la vivienda”, dijo Masih Fouladi, director ejecutivo del Centro de Políticas de Inmigrantes de California.

“Al limitar los altos depósitos de seguridad, la AB 12 promueve una medida de equidad y empodera a los inmigrantes y personas de color en todo el estado, quienes contribuyen diariamente a hacer que nuestro estado prospere”.

El reporte más reciente de Rent. com indica que el promedio del costo por el alquiler mensual de un estudio y un apartamento de dos recámaras en Los Ángeles anda entre los $2,421 y los $3,894.

“Con los alquileres tan altos que ya tenemos, es bastante difícil para muchos de nosotros pagar la renta mensual, y más aún el depósito de seguridad. Al reducirlo, ayudaremos a más personas a salir de situaciones de vivienda precaria y a tener un techo más estable”, dijo Amy Schur, directora de la campaña de la Alliance of Californians for Community Empowerment (ACCE) una organización que aboga por los derechos de los inquilinos.

Una medida terrible

Sin embargo para Daniel Yukelson, vocero de la Apartment Association of Greater Los Ángeles (AAGLA), la organización que representa a los propietarios de vivienda de alquiler, la nueva ley limita los depósitos de seguridad permitidos a sólo 30 días, independientemente del historial crediticio del inquilino solicitante o de si la unidad está amueblada o no.

“Es tan terrible para los inquilinos del estado como para aquellos en el negocio de viviendas de alquiler que proveen con los tan necesarios lugares donde vivir”.

Afirmó que bajo esta ley, los propietarios de casas y apartamentos de alquiler ya no podrán equilibrar los riesgos de aceptar solicitantes que no cumplan con los criterios financieros establecidos y, como resultado, aquellos que necesiten y soliciten una vivienda, serán rechazados.

“Los propietarios ya no se sentirán cómodos asumiendo riesgos al aceptar inquilinos aparentemente agradables pero con historiales crediticios cuestionables o sin fundamento”.

Dijo que si a largo plazo no se permite a los proveedores de viviendas cobrar los suficientes depósitos de seguridad para cubrir posibles daños o alquileres no pagados, los propietarios de vivienda de alquiler probablemente decidirán retirarse del mercado; y, por lo tanto, se exacerbará aún más la oferta actual y la cada vez mayor necesidad de apartamentos de renta.

“Lamentablemente, nuestros legisladores estatales y el gobernador no comprenden que los depósitos de seguridad no tienen nada que ver con el acceso a la vivienda, sino que el problema es la falta de éstas”.

Concluyó diciendo que la aprobación de la AB12 sólo hará que los propietarios sean más reacios a arriesgarse con los solicitantes que no cumplen plenamente con los criterios de alquiler establecidos, como puntajes crediticios y niveles de ingresos.

“Son regulaciones como esta las que están obligando a los proveedores de vivienda a abandonar el negocio en California en busca de estados favorables a los negocios”.