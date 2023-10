¿Qué hacen con los fallecidos en Acapulco? Otis inundó cementerios y la falta de luz impide conservar los cuerpos

Acapulco fue arrasado por un potente huracán, aquel sitio turístico lleno de esplendor ahora luce devastado, pero si los grandes edificios muestran esa desolación, lo que la gente del puerto vive es aún peor. Otis no solo les arrebató su patrimonio, a algunos también a sus seres amados y, como si de una película de horror se tratara, los cuerpos de las víctimas están en espera de ser sepultados, desatando una situación inimaginable.

Si bien la cifra de muertos oficial que dio el Gobierno de México es de 45, en redes sociales se habla de más, aunque estos son datos no corroborados, pero lo cierto es que la falta de energía eléctrica ha complicado toda la situación, en distintas plataformas pueden verse los cadáveres postrados en las calles, el caos que hay en Acapulco ha imposibilitado que se recojan y se procesen según los protocolos de ley.

Ante este panorama, algunas personas decidieron usar sus patios o jardines para sepultar a sus seres queridos que murieron por el paso de Otis, según documenta el medio XEU Noticias, y es que, de acuerdo con la propietaria de una funeraria en Acapulco, los cementerios están inundados y no hay manera de llegar a ellos.

Para esta mujer, que brinda servicios funerarios, la situación es igual de caótica, pues no cuenta con suficientes bolsas para cadáveres, además no tiene líquidos embalsamadores, aunado a ello la falta de luz y agua le imposibilita hacer su trabajo, por lo que los cuerpos no se pueden conservar.

En la grabación que difundió en redes sociales, pidió a los dueños de otras funerarias que “les acerquen bolsas para cadáveres, cubrebocas, jeringas para poder inyectar, rollos de emplaye, algodón, alcohol”.

Cuerpos que se han enterrado en jardines, falta de bolsas para muerto y químicos para mantenerlos, es lo que se vive en #Acapulco tras el paso del huracán #Otis en #Guerrero.



Lo que dice una propietaria de una funeraria tras el paso del fenómeno natural. pic.twitter.com/VAMjoJ7f8t — Irving (@IrvingPineda) October 30, 2023

También mencionó que no cuentan con suficientes ataúdes, por lo que pidió a los dueños de las empresas que los fabrican que se los puedan fiar, asegurando que los pagará en cuanto pase la crisis que atraviesa Acapulco. “Llevamos 50 años con la funeraria, nunca hemos quedado a deber, solicitamos ayuda, se está poniendo peor la situación”.

Traslado de cadáveres a Chilpancingo

Para hacer frente a la emergencia, los cadáveres se han tenido que trasladar a Chilpancingo, pero los costos de hacerlo son muy altos, tan solo en los permisos se invierten cerca de 3,000 pesos mexicanos, por ello pide a las autoridades de México se condonen los gastos de cremación y embalsamamiento, los cuales son de 1,037 pesos cada uno.

Al momento de grabar el video ella tuvo que dejar el puerto para ir a buscar insumos a ciudades que no resultaron afectadas, dejando a sus choferes encargados de la funeraria. Añadió que el calor y las condiciones actuales aceleran el proceso de descomposición de los cuerpos.

Como bien lo mencionó la dueña de la funeraria Salgado, la situación generará otra catástrofe, pues Acapulco está lleno de lodo y los hospitales quedaron inservibles, por lo que se avecinan enfermedades -estomacales, oculares, respiratorias- hay escasez de medicina y los cadáveres ocasionarán peste, por lo que la situación del puerto no parece que mejorará en los próximos días.

“Va a haber más muertos y no hay cómo atenderlos”, finalizó.

Sigue leyendo:

– Otis preocupa a los expertos: ¿Fue un anuncio de cómo serán los huracanes en el futuro?

– Helicóptero sobrevuela Acapulco y muestra la devastación que dejó el huracán Otis.