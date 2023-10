Texas avanza en endurecer leyes contra inmigrantes para permitir a policías detener y deportar

La Cámara de Representantes de Texas aprobó tres proyectos de ley para reforzar la seguridad fronteriza, pero también para perseguir y deportar a inmigrantes indocumentados.

Aunque hubo una oposición de demócratas, el proyecto HB 4 avanzó con respaldo republicano, para facultar a los agentes de policía para aprehender, arrestar y o expulsar a los inmigrantes que crucen la frontera en forma irregular.

Ese plan ahora enfrenta un debate en el Senado, donde se espera su aprobación, debido al control de los republicanos.

La semana pasada, en la Cámara de Representantes estatal el representante Armando Lucio Walle, un demócrata por Houston, confrontó al republicano Cody Harris, representante del condado de Palestina, quien propuso una moción para bloquear mociones sobre la ley.

“Nos duele hasta lo más profundo”, se escucha a Walle decir en un video publicado en las redes sociales que se volvió viral. “Y no lo entiendes, no vives en nuestra piel. Y eso es lo que me molesta”.

La HB 4, impulsada por el representante David Spiller, un republicano por Jacksboro, estaría creando un nuevo delito estatal por ingresar ilegalmente a Texas desde México, lo que permitiría a los policías estatales deportar a esas personas.

Los inmigrantes detenidos podrían enfrentar hasta 180 días de prisión, pero si es reincidente esa pena podría subir hasta cinco años.

La Ley de Nacionalidad e Inmigración (INA) establece la facultad para agentes federales en procesamientos de deportación, por lo que es posible que haya algún intento de detener en tribunales la norma que empuja Texas.

Hay preocupaciones, además, de que la nueva ley provoque la persecución de personas que se “sospecha” que son indocumentadas, solamente por no tener a la mano la evidencia de ciudadanía o estancia legal en Estados Unidos.

Además, la expulsión de inmigrantes desde Texas podría causar un nuevo problema con México, ya que deberá aceptar recibir a esas personas y los estados mexicanos colindantes con EE.UU. no pueden hacer acuerdos federales con otros países.

Además de esa polémica ley, los republicanos avanzaron con un plan que permitirá al gobernador Greg Abbott destinar hasta $1,500 millones de dólares a su Operación Estrella Solitaria, la cual incluye la colocación de alambre de púas en la frontera y boyas con púas en el Río Grande.

Texas ha reforzado acciones contra el cruce de inmigrantes. Crédito: CHANDAN KHANNA | AFP / Getty Images

Greg Abbott alista promulgación de Ley SB 4

El Congreso estatal avanza con los proyectos de ley HB 4 y HB 6, pero la SB 4 está lista para su promulgación, lo cual podría ocurrir por parte del gobernador Greg Abbott.

La SB 4 ampliaría las leyes criminales de “tráfico de personas” en Texas, lo cual podría llevar a castigos de hasta 10 años de prisión, pero la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) indica que dicha ley afectaría a trabajadores de organizaciones civiles.

“Las leyes penales estatales que amenazan a los inmigrantes con penas de cárcel violan los valores y las leyes fundamentales de nuestra nación. Deberíamos dar la bienvenida, no criminalizar, a las familias y a las personas que huyen de la persecución”, acusó David Donatti, abogado de la ACLU de Texas.

El gobierno de Texas colocó boyas con púas en el Río Grande para inhibir el cruce de inmigrantes. Crédito: Brandon Bell | Getty Images

Leyes contra derechos de inmigrantes

Defensores de organizaciones civiles se han expresado contra la HB 4, la HB 6 y la SBB 4.

“La HB 4, en particular, socava y provoca un cortocircuito en el proceso de asilo, perjudicando a las personas vulnerables y necesitadas. Elimina el debido proceso, incluidos los derechos fundamentales que prohíben la detención sin arresto ni juicio. Destrozará las comunidades de Texas”, consideró Robert Heyman, asesor estratégico del Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas, en El Paso, Ciudad Juárez, México y Nuevo México.

Agregó que las reformas estatales se basan en la idea de que la disuasión y el encierro de nuestros inmigrantes son soluciones.

“Debemos unirnos como comunidad contra estos proyectos de ley antiinmigrantes”, defendió. “Estos proyectos de ley promueven la discriminación, socavan nuestros derechos civiles y constitucionales y van en contra de nuestros valores de acogida”.

Heyman advirtió que este tipo de leyes provocará más acciones xenofóbicas en el estado.

