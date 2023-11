Fernando Alonso aclaró los rumores sobre su porvenir en la escudería de Aston Martin

La temporada de Fernando Alonso en el campeonato de la Fórmula 1 ha sido una de las sorpresas más grandes de la temporada, pero en las últimas carreras el piloto español no ha tenido todas con él y en las dos últimas ha tenido que retirarse.

Muchos rumores han comenzado a surgir después de estos resultados y muchos expertos en la materia piensan que es el momento de retirar al piloto español. Ante estos rumores, el piloto asturiano respondió.

“Me gusta la competencia, me gusta ser rápido y odio perder. Es evidente que no es muy difícil motivarse una vez que estoy en el coche. Tal vez estoy un poco más débil ahora que cuando tenía 20 años, pero a medida que envejeces conoces mejor tu cuerpo, mucho mejor. Sabes qué entrenamiento tienes que hacer, cuándo te sientes cansado, qué cosas debes evitar. Lo compensas todo con la sabiduría que te otorga la edad”, dijo el experimentado piloto.

Agregó que en estos momentos de su carrera no piensa en el retiro, pero que sabe que se encuentra en la parte final de la misma y que aún no tiene una fecha determinada para cuando eso pase.

Tras estos dos últimos resultados, Alonso perdió varios puntos en la clasificación de pilotos y el británico Lewis Hamilton lo rebasó, y además le sacó una diferencia importante en los puntos individuales.

¿Fernando Alonso se irá a la escudería Red Bull?

Debido a que el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez ha tenido una temporada de muchos altos y bajos. Eso ha ocasionado que haya muchos rumores de su salida de la escudería de Red Bull.

El alto mando de la escudería austriaca ha puesto su interés en Fernando Alonso y varias personas relevantes de la escudería han dado declaraciones sobre eso.

“Es piloto de Aston Martin, es un activo importantísimo para nosotros y no va a cambiar nada. No sé de dónde salen estos rumores, no sé qué fuente tienen, ni qué objetivo, pero está claro que Fernando Alonso es piloto nuestro”, señaló Pedro De La Rosa, embajador del equipo Aston Martin en la Fórmula 1, en el programa ‘Vamos sobre Ruedas’ de Movistar+.

⚠️ ¡OJO!



Según ha podido saber @motorsport, Pérez seguirá en el Red Bull en 2024.



Red Bull no se ha puesto en contacto con Fernando Alonso.#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/ypFqk0WTQf — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) November 1, 2023

Aunque el actual director de Red Bull ya ha declarado que Pérez seguirá con ellos para la próxima temporada, anteriormente ya ha pasado que cuando llega la temporada muerta varios pilotos se quedan sin trabajo.

En lo que resta de temporada de la máxima categoría del automovilismo quedan los Grandes Premios de Brasil, Las Vegas y Dubai. Los que podría aprovechar el piloto español para sumar varios puntos relevantes.

