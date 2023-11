Roberto Palazuelos muestra lo devastada que quedó su mansión de Acapulco tras el huracán Otis

Roberto Palazuelos, a quien vemos como presentador de ‘Hotel VIP’, finalmente rompió el silencio y dio a conocer cómo quedó La Encantada, la mansión que posee en Acapulco, tras ser golpeada por el huracán Otis.

El inmueble, de acuerdo al ‘Diamante Negro’, sí sufrió daños, aunque no tan catastróficos como los presentados en gran parte de las construcciones del puerto.

Palazuelos compartió su testimonio con el programa ‘De Primera Mano’, emisión en la que presentó diversas imágenes del interior y del exterior del inmueble que posee en la zona de Las Brisas.

“Está golpeada, pero no tanto, la voy a levantar rápido. No se me rompió nada de mis estructuras, yo creo que me protegió la montaña, hermano. Estoy adentro de la montaña, yo creo que eso fue lo que me salvó”, le relató Roberto Palazuelos a Gustavo Adolfo Infante.

Mientras él daba su testimonio, de fondo se mostraban algunas imágenes de la lujosísima mansión, la cual solía alquilar por medio de plataformas y que gozaba con capacidad para recibir varios huéspedes.

En las imágenes pudimos ver que efectivamente su hogar en la playa no resultó tan afectada, sino que los daños fueron realmente menores.

¿Cómo es la mansión de Roberto Palazuelos en Acapulco?

De acuerdo a la página Scouter, especializada en el alquiler de propiedades para locaciones de televisión o cine, la Casa de la Ensenada, como es conocida, tiene un costo de $142 dólares por hora, mientras que el costo por noche alcanza los $2,120 dólares.

La residencia, que seguramente muy pronto veremos en alguna película o telenovela mexicana, está inspirada en la arquitectura de la ciudad griega de Mykonos, lo que le da un plus con respecto al resto de las casas de la zona.

“Casa de la Ensenada cuenta con seis habitaciones inspiradas en la arquitectura del Mediterráneo, añadiéndole un toque minimalista que genera un ambiente pacífico y singular en cada una de ellas”, se lee en la descripción de promoción del inmueble.

La espectacular residencia, ubicada en la zona de Las Brisas y por la que el también abogado pagó $2.7 millones de dólares, cuenta con un total de seis dormitorios, de 7.5 baños, con una cocina, con un comedor, con una sala de estar, con una sala de televisión, con jacuzzi en las dos suites principales, con cuarto de lavado y con garaje para cinco vehículos.

Al exterior goza de terraza, de dos piscinas con su respectiva zona de spa, de área de barbacoa y de una terraza con arena de mar.

Además de atraer los reflectores por ser hogar del ‘Diamante Negro’, por sus habitaciones y por sus amenidades, la residencia también lo hace por su ubicación y por sus envidiables vistas del océano Pacífico.

