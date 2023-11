Segunda persona en recibir un trasplante de corazón de cerdo muere casi seis semanas después de la cirugía

Lawrence Faucette, residente de Frederick, Maryland, de 58 años de edad, veterano de 20 años de la Marina y quien trabajó como técnico de laboratorio en los Institutos Nacionales de Salud, fue la segunda persona en recibir un procedimiento experimental de xenotrasplante; trasplante de corazón de cerdo.

Este método se realizó como último recurso para Faucette, quien padecía una enfermedad cardíaca terminal y su condición médica lo dejó sin opciones viables para un trasplante de corazón humano convencional.

Faucette falleció seis semanas después del procedimiento experimental, el Centro Médico de la Universidad de Maryland UMMC, donde se realizó la cirugía, señaló que el corazón comenzó a mostrar signos de rechazo en los últimos días.

Bartley Griffith, directora clínica del Programa de Xenotrasplantes Cardíacos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland y quien fue la encargada de realizar la cirugía, expresó mediante un comunicado, que;

“El último deseo del señor Faucette era que aprovecháramos al máximo lo que hemos aprendido de nuestra experiencia, para que otros puedan tener garantizada la oportunidad de un nuevo corazón cuando no se disponga de un órgano humano. Luego dijo al equipo de médicos y enfermeras que se reunió a su alrededor que nos quería. Lo extrañaremos muchísimo”.

Faucette, ingresó al hospital de la Facultad de Medicina, el 14 de septiembre, tras tener síntomas de insuficiencia cardíaca, y se sometió al trasplante experimental seis días después, tomando la última esperanza que tenía de continuar con vida.

Luego del trasplante, los médicos encargados de darle seguimiento a su caso, informaron que estaba teniendo progresos significativos, además de participar en fisioterapia y pasar tiempo con su familia. Un mes después de la operación, se determinó que su función cardíaca era excelente y retiraron los fármacos de apoyo.

“No hay indicios de infecciones ni de rechazo en este momento”, declaró Griffith en aquel momento.

Tras el fallecimiento de Faucette, los médicos expresaron que el rechazo de órganos es “el problema más importante de los trasplantes tradicionales de órganos humanos”.

Ann, esposa de Faucette agradeció a todos los médicos y personal de la Universidad por el apoyo brindado a su marido.

“Larry comenzó este viaje con una mente abierta y plena confianza en la Dr. Griffith y su personal. Sabía que su tiempo con nosotros era corto y que esta era su última oportunidad de hacer algo por los demás”, afirmó.

En enero de 2022, la Universidad de Maryland también realizó la primera operación experimental de este tipo a David Bennett, de 57 años, que falleció dos meses después de la intervención. Aunque no hubo signos de rechazo en las primeras semanas tras el trasplante, la autopsia concluyó que Bennett murió finalmente de insuficiencia cardíaca debido a “un complejo conjunto de factores”, entre ellos el estado en que se encontraba antes de la operación. Un estudio de caso publicado en la revista académica The Lancet señaló también que había pruebas de la presencia de un virus porcino que no se había identificado anteriormente.

