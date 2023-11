Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 2 al 8 de noviembre

La Santa Cecilia en concierto

Luego de una gira or España, México y la costa este de Estados Unidos, La Santa Cecilia regresa a Los Angeles para estrenar en su propia casa los temas de su álbum más reciente, “Cuatro copas: Bohemia desde la finca Altozano”. El cuarteto del Este de Los Angeles ofrecerá un show en el teatro The Belasco (1050 S. Hill St., Los Angeles), donde además interpretará los clásicos de su repertorio. Viernes 8 pm. Boletos $30. Informes: wwwthebelasco.com.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Pintura recuperada

Luego de más de 80 años, la familia Bloch recuperó un cuadro del pintor alemán Johann Carl Loth que alguna vez estuvo colgado en el comedor de los ancestros de esta familia en Brno, Checoslovaquia. RECLAIMED: A Family Painting, es una exhibición en el Skirball Cultural Center (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles) que documenta el viaje de esta familia judía, ahora asentada en Los Angeles, por recuperar esta pieza sistemáticamente robada por el partido nazi durante el holocausto. Termina el 3 de marzo. Boletos desde $7. Informes: http://skirball.org

Exhibición sobre Egipto

Además de las preparaciones para la eternidad, los antiguos egipcios desarrollaron una intrincada colección de escritos religiosos para ayudar a los difuntos a alcanzar una vida bendecida después de la muerte en unión con el dios del sol Re y diosa del inframundo Osiris. La Getty Villa (17985 Pacific Coast Hwy., Pacific Palisades) presenta la exhibición The Egyptian Book of the Dead, una serie de manuscritos conocidos como el Libro de los Muertos, que nunca se ha mostrado al público. Termina el 29 de enero. Entrada gratuita. Informes: http://www.getty.edu

Día de los Muertos en el Academy

Para celebrar el Día de los Muertos, el Academy Museum (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) tendrá una serie de eventos, como firma de libros, talleres, conversaciones, proyecciones de películas, conversaciones y más. Luego de la firma de libros se ofrecerá un taller de serigrafía con trabajos inspirados en el trabajo del José Guadalupe Posada. Se proyectará la cinta Coco (11 am). Domingo 1 pm. Boletos desde $24. Informes: http://www.academymuseum.org

Foto: Disney/Pixar Crédito: Disney Pixar

Concierto de Caifanes

Caifanes es una de las bandas más emblemáticas del rock mexicano, y llegará al teatro Peacock (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles) para interpretar temas como “La negra Tomasa”, “No dejes que…” y “Los dioses ocultos”. Saúl Hernández, el vocalista, lidera esta banda de Ciudad de México que sigue activa y cosechando éxitos. Sábado 8 pm. Boletos desde $59. Informes: peacocktheater.com

Foto: Agencia Reforma Crédito: Agencia Reforma

Carlos Vives en el teatro Peacock

Carlos Vives está de gira con el Tour de los 30, un recorrido que celebra las tres décadas de carrera del cantante colombiano, desde que sorprendió al mundo con “La gota fría”. Dará un show en el teatro Peacock (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles), donde también presentará su nuevo material, “Escalona nunca se había grabado así”, un álbum que reúne a los miembros de su banda original, La Provincia. Domingo 8 pm. Boletos desde $80. Informes: peacocktheater.com

Foto: Getty Images Crédito: Getty Images

Festival de cine

El Festival de Cine de Guadalajara en Los Angeles continúa este fin de semana con la proyección de una selección de cortos y largometrajes realizados en varios países del mundo. Las sedes son el Gloria Molina Gran Park del centro de Los Angeles (200 N. Grand Ave., Los Angeles) y el Secret Movie Club (1917 Bay St., segundo piso, Los Angeles). Termina mañana viernes. Boletos desde $10. Informes: glaff.org.

Cine clásico con música en vivo

E.T. the Extra-Terrestrial, uno de los filmes más venerados del cineasta Steven Spielberg, cobrará vida esta semana cuando se proyecte en el Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles) y Gustavo Dudamel dirija la Los Angeles Philharmonic, que interpretará la música de esta película en vivo. Los temas fueron escritos por el genio John Williams, autor también de bandas sonoras de filmes como Indiana Jones y Star Wars. Hoy jueves y mañana viernes 8 pm. Boletos desde $75. Informes: laphil.com.

Foto: AP Crédito: AP

Nueva exhibición

Moncho 1929’s: BOTANICA es una exhibición que incluye 19 pinturas al óleo y paneles de lana de Moncho 1929 (Dan Monteavaro), quien reimagina la botánica, un espacio para la comunidad y de sanación para muchos latinos en este país. A través de la exploración de su crianza en Puerto Rico, Monteavaro da una nueva forma a la diversidad de culturas, creencias y tradiciones que conforman a las comunidades latinas de hoy en día. Del sábado al 17 de diciembre en la galería UNREPD (100 S. Grand Ave., #04A, Los Angeles). Entrada gratuita. Informes: www.unrepd.com.