Horóscopo de hoy de Nana Calistar 02 de noviembre de 2023

PISCIS

Piscis, eres el soñador del zodíaco. Tu intuición y sensibilidad te guiarán. Es un buen momento para expresar tus emociones y conectarte con tu mundo interior. Pero no te dejes arrastrar por la corriente, mantén los pies en la tierra. Tu compasión y empatía son tus regalos, úsalos para hacer del mundo un lugar más hermoso. Encuéntrale sentido a tu vida, te has deprimido mucho por cuestiones que no deberían de ser importantes para ti. Recuerda quién eres y a donde perteneces, no pierdas el tiempo con personas con las que sabes no consolidarás nada. Te viene días en los cuales andarás de mucha reflexión. Ten mucho cuidado con nuevas amistades pues muchas de ellas entraran a tu vida para dañarte u ocasionarte problemas. Que nadie te quite las ganas de ser feliz, tu carácter te define como ser humano, tus actos mostrarán de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar. De salud andarás más o menos pues se ven infecciones y dolores en articulaciones. Si tu pareja ha estado distante medita que estás haciendo.

ACUARIO

¡Acuario, eres un visionario del zodíaco! Tus ideas revolucionarias pueden cambiar el mundo. Es el momento perfecto para conectarte con amigos y colaboradores en proyectos innovadores. Pero no te aísles en tu mundo de ideas, el contacto humano es esencial. ¡La diversidad y la originalidad son tus poderes! Ten cuidado con cambios en tus dineros, estas gastando demasiado en cosas sin importancia. No te dejes caer, no vivas de rodillas y no te culpes por errores que no te pertenecen ni son tuyos, el día que aprendas a valorar lo que tienes y lo que siempre ha estado ahí a tu lado, ese día conocerás la verdadera felicidad. Días en los cuales dejarás de creer en promesas y te concentrarás solo en hechos. El amor ha de llegar de tierras lejanas en próximas fechas. Esa persona que solo se aparece cuando tiene ganas no es la persona que deberá de estar por siempre en tu vida. Tu felicidad no depende de ella ni de nadie, solo de ti. Has andado muy pensativo o pensativa, aprende a que los problemas de los demás no te afecten tanto en tu estado de ánimo, debes ver más por ti antes de querer resolver la vida y los problemas de las demás personas.

CAPRICORNIO

Capricornio, eres un constructor de sueños y metas. Tu determinación te llevará hacia el éxito. Enfócate en tus objetivos a largo plazo y trabaja duro. Pero no te conviertas en un adicto al trabajo, recuerda disfrutar de la vida. La estabilidad es importante, pero también lo es la felicidad. Estas por entrar en tu ciclo de cambios, ten presente que el amor no es un sueño sino algo que tarde o temprano sucederá en tu vida, mientras aprende a disfrutar de tus verdaderas amistades y tu familia, aprende a conocer cada una de tus virtudes y defectos y cuando menos acuerdes llegará la persona que te hará llegar al mismo cielo. Valora lo que tienes en casa y aléjate de situaciones que te causen estrés. Eres bueno o buena y noble y ha sufrido mucho, Dios recompensará tu sacrificio y traerá nuevas aventuras. No temas a los cambios y las nuevas aventuras pues estás por entrar en una etapa muy perra en la cual el amor porfin entrará en tu casilla, no exijas más de lo que puedes ofrecer y llévatela toda tranquila, recuerda que será un proceso, no apresures las cosas o de lo contrario puede que no salgan como esperas.

SAGITARIO

Sagitario, la aventura está llamando a tu puerta. Tu espíritu explorador te impulsa a nuevos horizontes. Es el momento perfecto para viajar, aprender y expandir tus horizontes. Pero no te olvides de las responsabilidades, ¡encuentra un equilibrio! La libertad es tu amiga, pero también lo es la disciplina. Podrías sufrir las consecuencias de haber ocultado una verdad, por más mentiras piadosas que hayas hecho, al final tus actos tendrán consecuencias. Hay posibilidad de que se concrete un negocio en fechas próximas, aprende a no gastar dinero que no tienes y hacer más ahorrativo con lo que llega a tus manos. Date la oportunidad de trabajar en lo que quieres, deja de dar explicaciones a quien no te las pide, y centra tu tiempo en mejorar tu situación laboral y sentimental. Es posible que te lleguen chismes de la vida de expareja o ex amor te darás cuenta como la vida y el karma han puesto a esa persona en su lugar. Lejos de encontrarte puedes llegar a perder tu rumbo si sigues tomando en cuenta todos los comentarios de la gente, pon en una balanza tu vida y ve por aquello que tenga más peso e importancia para ti, no esperes que la gente se mueva o haga las cosas, es tu deber ser feliz y buscar los medios para lograrlo.

ESCORPION

Escorpio, eres un maestro de los secretos y las profundidades. Tu intuición está en su apogeo, así que escucha tu voz interior. Puedes encontrar respuestas en lo más profundo de tu ser. En el amor, la pasión está a flor de piel, pero recuerda que la confianza es la base. ¡No temas abrir tu corazón y compartir tus emociones! Deja de pensar que la vida es injusta, no aparentes alguien que no eres y busca la manera de quien esté contigo se sienta orgullosa u orgullosa de la persona que eres. Hay una persona de tu pasado que te rechazó y que ahora regresa con las intenciones de pretenderte, si consideras que aún pudiera darse algo date la oportunidad, si no, haz lo mismo que te hizo para que escarmiente. Tu tenacidad y esfuerzo por conquistar a esa persona que te mueve el tapete podría surgir efecto en próximas fechas, cambios en cuestión de tu estado de ánimo andarás mejor al recibir una noticia que te alegrará el día. Eres rete menso y mensa porque permites que jueguen el dedo en tu boca cada que les dé la gana, necesitas ponerte de una buena vez las pilas y agarrar fuerza de voluntad para mandar a la chisnada a esas personas que solo buscan fregarte y dañarte llevándote al pasado.

LIBRA

¡Libra, mi amante de la armonía! La belleza y el equilibrio son tus palabras clave. Enfócate en las relaciones, ya que podrías enfrentarte a desafíos emocionales. La diplomacia y la paciencia serán tus aliados. Además, no te sientas culpable por mimarte un poco, ¡la vida es para disfrutarla! Encuentra la belleza en cada rincón. Ten presente que quien no quiera estar en tu vida que se vaya, no pierdas el tiempo ahí con quien tiene otros intereses y no se quiere quedar. Muchas probabilidades de emprender un viaje y realizar un cambio muy perro el cual hará que personas falsas desaparezcan de tu vida. Quizás en estos días estés expuesto a temores del pasado y quieras regresar a él o ella, algunas veces te acostumbras mucho al sufrimiento y es ahí donde tu vida pierde sentido. No te dejes manipular por personas que solo buscan fregarte y al final no tomes decisiones a la ligera, aprende analizar bien las cosas antes de dar el sí o el no. Tu carácter fuerte y duro algunas veces te hace cometer errores muy grabes que dentro de ti no quisieras cometer, te encanta soltar veneno y decir las cosas al chile y como son, no te andas con cuentos y te gusta hablar de frente y a la geta sin importar las consecuencias, el problema aquí es que hay personas que suelen ofenderse.

VIRGO

Virgo, tu mente analítica está lista para la acción. Tu enfoque en los detalles te llevará a alcanzar tus metas. Es un buen momento para organizar tus asuntos y tomar decisiones importantes. Pero no te obsesiones con la perfección, recuerda que la vida también está llena de sorpresas. ¡La clave está en encontrar el equilibrio! Te vienen cambios muy buenos en los cuales aprenderás hacer un lado todo eso que te incomoda o hace sentir mal. Familiar que estaba lejos o distanciado regresa. Mejoras en lo económico, te llegará dinerito extra con el cual saldrás de varias deudas. Amor de una noche aparecerán y una amistad dejará de buscarte y se alejará de ti debido a que ha estado sintiendo atracción hacia ti y teme enamorarse. La vida te dará grandes oportunidades pues un proyecto que se había estancado y no había funcionado cobrará grandes frutos. No te hagas preguntas tontas ni pienses cosas que no son sobre el ser que te interesa y ocupa tu alma y tu corazón, está bien desconfiar de todo mundo y es normal en ti pues las friegas que has llevado te ha llevado a desconfiar hasta de tu propia sombra.

LEO

Leo, el fuego de la pasión arde en tu interior. Tu carisma y confianza te abrirán puertas en el trabajo y en tus relaciones. ¡Es hora de brillar en el escenario de la vida! Pero no olvides ser generoso y considerado con los demás, ya que el ego puede nublar tu visión. ¡Tú eres una estrella, pero también eres un ser humano! Traerás tu sexto sentido muy desarrollado y eso que pensabas que no funcionaría comenzará a concretarse. Un viaje comenzará a concretarse en fechas próximas. Hay muchas oportunidades de crecer en lo económico, pero necesitas ponerte las pilas, un negocio puede ser una gran oportunidad sobre todo si es de ventas. Recibirás noticias de ex amor, ten mucho cuidado con lo que sale de tu boca, podrías cometer grandes errores y regresar a lo mismo. Es posible que aparezca un lobo disfrazado de oveja y te haga ver tu suerte en los próximos días, no hagas caso a comentarios negativos, tú sabes quién eres y no tienen por qué juzgarte. Ármate de valor y dile todo lo que sientes a esa persona, lo que vaya a ser será, esto te servirá mucho ya para quitarte la espina, lo que tenga que ser será, recuerda que tu tiempo es lo más importante, no lo pierdas con alguien que no lo valora o que días te dice que sí y otros ni te habla.

CÁNCER

Cáncer, la Luna te guía con su luz suave y protectora. Dedica tiempo a la familia y al hogar. La armonía en tu entorno será esencial para tu bienestar emocional. También es un buen momento para cuidar de tu salud y bienestar, así que no te olvides de mimarte un poco. ¡Eres el corazón de tu hogar, y tu amor nutre a todos a tu alrededor! Eres bueno y noble sin embargo algunas ocasiones te dejas manipular e influenciar por otras personas. Te llegan noticias de persona que había estado alejada de tu vida. Si buscas amor donde te ofrecen amistad ten por seguro que vas a terminar sufriendo, es momento que tomes el toro por los cuernos y veas que es lo que quieres en tu vida, el amor no lo es todo, te has obsesionado por vivir una vida de cuentos cuando la realidad es otra. Ten mucho cuidado en el ambiente en que te desenvuelves pues te meterán en pedos unas amistades que no sirven ni pa incomodar a su madre, te tienen un chorro de envidia y las malas vibras que te lanzan hacen que en días te sientas cansado y con dolores musculares.

GÉMINIS

Géminis, tu mente inquieta está en constante movimiento. Tu habilidad para comunicarte y expresarte está en su punto más alto. Es el momento perfecto para resolver malentendidos o para embarcarte en nuevos proyectos creativos. No dejes que tus pensamientos se dispersen, enfoca tu energía en lo que realmente importa. ¡El mundo es tu lienzo, pinta tu propio destino! Si tienes pareja surgirá cierta situación que podría ponerlos de mal humor. Chismes en la familia y la resolución de documentos en próximas fechas. La vida te llenará de nuevas oportunidades sobre todo en el área del amor, persona de piel blanca llegará a tu vida. Ten cuidado con pagos y deudas o podrías meterte en problemas. Cuida mucho tu alimentación pues podrías subir considerablemente de peso. Recuerda de qué estas hecho y hacia dónde te diriges. Recuerda que la estupidez de una persona se mide dependiendo de las veces que vuelve a cometer el mismo error y no escarmienta ni madres. No caigas en esa situación y pon más atención en cada paso que des, recuerda que nadie está exento de regarla, pero hacerlo constantemente y error tras error solo deja a la vista tu debilidad.

TAURO

Querido Tauro, estás en un momento de estabilidad y confort. Tu vida está en un punto donde puedes disfrutar de las bendiciones que has sembrado. Dedica tiempo a mimarte a ti mismo, relajarte y disfrutar de las pequeñas cosas. ¡Eres un imán de buenas energías, así que comparte tu alegría con los demás! ¿Listo para un poco de romance? ¡El amor podría tocar a tu puerta! No finjas sentimientos que no sientes, si de verdad esa persona te mueve el tapete date la oportunidad de poner toda la carne en el asador y que sea lo que tenga ser. Un negocio tendrá que esperar, en lo laboral ten cuidado con meterte en asuntos que no te correspondes podrías salir afectado. Ya no te mortifiques por cuestiones que no te corresponden, aprende a ver solo por ti y tu familia y lo demás que siga su rumbo. Durante poco tiempo estarás con la persona que de verdad vale la pena para ti, noviembre te beneficiará mucho en cuestiones de dieta, es momento oportuno de iniciar una. Empezarás a ver la luz, una ola de bendiciones entrará en tu vida, no pierdas el piso y busca la manera de sacar provecho a esas cosas que te de verdad valen la pena. Recuerda que la vida es bella y fácil no la hagas difícil que no lo es, si una vez fuiste engañado o engañada y traicionada no tengas miedo a volver.

ARIES

¡Aries, mi valiente guerrero del zodíaco! Te encuentras en plena forma para conquistar el mundo. Tu energía está más ardiente que nunca, así que aprovecha este impulso para perseguir tus objetivos con pasión y determinación. ¡No hay obstáculo que pueda detenerte! Pero recuerda, no todo es una batalla, así que no descuides tus relaciones personales. Puedes ser un líder, pero también debes ser un amigo. Ten presente que a ti te corresponde elegir a la persona que estará a tu lado no a tus amigos o vecino, ponte las pilas y ve tras lo que tu corazón te dicta. Deja de pensar que el amor no se hizo para ti pues tarde o temprano tendrás que tragarte tus palabras. Días en los que todo encajará a la perfección, si una persona te falló aprende a perdonar, pero no a volver a confiar. La vida te compensará con una gran noticia que está por llegar en fechas muy próximas. Cuidado con lo que sale de tu boca, podrías ocasionar chismes. El día que decidas hacer lo que se te dé la gana aprenderás hacer realmente feliz. En las noches andas muy pensativo o pensativa, no te mortifiques por cuestiones que no te corresponden, manda a la fregada esos problemas que no son tuyos y aprende a ver por ti, te sacrificas mucho por personas que no lo valoran y al final son unos hijos de la tostada.