Maripily Rivera prendió las redes con este sensual modelito de cuero | VIDEO

Si hay alguien que sabe cómo dar de qué hablar en redes sociales, se trata de la influencer Maripily Rivera, quien recientemente se lució en un atrevido disfraz de Halloween que desató opiniones dividas. ¡Sigue leyendo para enterarte de la reacción del público!

Desde su perfil oficial en Instagram, la también empresaria publicó un video desde la intimidad de su baño enfundada en un modelito de cuero con arneses, cadenas y máscara incluida.

La polémica pieza se trató de un disfraz que la famosa catalogó como “gatita” y como era de esperarse, causó polémica entre aquellos que aseguran se trató de algo inapropiado para la celebración de Halloween. No obstante, Maripily Rivera demostró que no se enfoca en los malos comentarios y prefirió no pronunciarse al respecto.

“Miau 🐈‍⬛!!!! Happy Halloween 🎃”, escribió la empresaria para acompañar el audiovisual que a solo unas horas de haber salido a la luz consiguió decenas de “me gusta” y comentarios en los que destacaron los piropos.

No pasó mucho tiempo antes de que sus fanáticos salieran en su defensa ante los detractores. Como resultado, se volvió el blanco de comentarios positivos y de admiración por su disciplina para mantener un físico de infarto, producto de una intensa rutina de ejercicios y hábitos de alimentación saludables.

“Que bonita eres, siempre positiva”, “La más linda”, “Eres bellísima”, “Tan hermosa siempre Maripily” y “Que mucho hate tiran las mismas mujeres, que importa si se pone o si se tapa, a este mundo llegamos desnudos. Eso de la ropa la invento una insegura de su cuerpo, te ves fabulosa”, son algunos de los comentarios que se leen en la red.

