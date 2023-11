ONU lanza alerta: Se agotan fondos para enfrentar el calentamiento global

El informe del Programa de Naciones para el Medio Ambiente (PNUMA) atribuye en parte el retroceso a circunstancias externas como la pandemia del COVID y las repercusiones económicas de la invasión rusa de Ucrania. Pero el hecho es que el déficit de financiación de la adaptación al cambio climático ha crecido, mientras las necesidades de financiación de los países en desarrollo vulnerables al clima son entre 10 y 18 veces superiores a lo que reciben actualmente, señala el “Informe sobre el desfase en la adaptación 2023: Infrafinanciados. Insuficientemente preparados”.

“Esta es una desaceleración enormemente preocupante”, escribió Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA, en el prólogo del informe. Si se invirtieran 16,000 millones de dólares anuales en hacer la agricultura más resistente al calor y la sequía, por ejemplo mediante una mejor gestión del agua o programas de reforestación, se evitaría que unos 78 millones de personas murieran de hambre o padecieran hambre crónica, señala el informe.

#ClimateAction should be rapidly accelerating, but it is not. Progress on adaptation is slowing on all fronts.



UNEP's 2023 #AdaptationGap Report outlines what’s urgently needed in three key areas: finance, planning, and implementation. https://t.co/pxZas4WpKE pic.twitter.com/pNOibVuubk