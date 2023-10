AMLO anuncia acciones para Acapulco tras el paso del huracán Otis: “Lo vamos a poner de pie, no están solos”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció una serie de acciones para restablecer la infraestructura de la zona afectada en el estado de Guerrero tras el paso del huracán Otis de categoría 5 que dejó hasta el momento un saldo de 27 muertos.

Durante su conferencia mañanera, el mandatario mexicano informó que se envió una brigada de los llamados “Servidores de la Nación”, compuesta por 1,000 elementos, quienes se encargarán de realizar un censo de las familias afectadas y comercios pequeños para poderles entregar de manera directa recursos económicos a través de la Financiera del Bienestar.

“Vamos a apoyar con un programa de construcción y mejoramiento de vivienda a todos los afectados, esa es la información que queremos transmitir, lo mismo a los pequeños comercios, que tienen sus palapas (negocios informales en la playa) y que se buscan la vida”, afirmó el presidente.

“Los pequeños comercios, los que tienen sus palapas y se buscan la vida vendiendo en la playa o en el centro, las colonias que fueron afectados entran en el censo que se está levantando y el apoyo va a canalizarse con la Financiera del Bienestar”, precisó.

Otra de las acciones anunciadas por el presidente es la reunión que sostendrán el próximo lunes 30 de octubre los empresarios hoteleros con funcionarios federales para establecer un plan para rehabilitar la zona turística de Acapulco.

“En el caso de hoteles de comercios vamos a llevar a cabo una reunión, va a estar el Secretario de Hacienda, el subsecretario de Egresos, el subsecretario de Ingresos, el director del SAT. Van a estar de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, va a estar el Director de Banobras, el Director de Nacional Financiera y se va a hacer la invitación al presidente de la Asociación de Banqueros de México para que se lleve a cabo esta reunión con empresarios y en conjunto elaborar un plan para rehabilitar, para restablecer todas las actividades turísticas en Acapulco lo más pronto posible, va a ser en Acapulco. Va a estar el Secretario de Hacienda”, aseguró.

Ante los señalamientos de sus opositores quienes acusan a López Obrador de desaparecer el Fondo de Desastres Nacionales para atender emergencias, conocido como el FONDEN, el jefe del ejecutivo mexicano aseguró que se cuenta con todo el dinero del presupuesto para apoyar a los damnificados.

“Estamos levantando los árboles, estamos buscando a desaparecidos, y ya con esta actitud politiquera de decir “pero no hay FONDEN”. El FONDEN era como una caja chica o muy grande, no tan chica, de los políticos corruptos, eso no le llegaba a los afectados, todo mundo hablaba de eso porque era como repartirse un botín cuando había una desgracia. Los gobiernos estatales reclamaban lo del FONDEN porque era el momento de robar a manos llenas y de manera impune. Cuando se trata de una desgracia como esta, no se comprueba nada, mejor dicho no se licita nada, está permitido comprar a cualquier precio. Había un grupo en el gobierno anterior de proveedores exclusivos, por eso desaparece esta oficina para la tranza pero no los fondos, no el dinero“, argumentó.

“Tenemos un recurso para eso garantizado. Cuando el pueblo de México necesita apoyo, se puede utilizar todo el presupuesto público, no hay límites y afortunadamente tenemos presupuesto precisamente porque no permitimos que se roben el dinero del pueblo”, aseguró.

Siempre tenemos presupuesto para atender las demandas fundamentales de nuestro pueblo. El Gobierno de la Cuarta Transformación está con Guerrero. pic.twitter.com/4GCEcd2Psm — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 26, 2023

México está listo para afrontar contingencias naturales.



Hay cinco veces más recursos para ayudar a los damnificados; se cuenta con un seguro y un bono para catástrofes naturales.



¡No se escatiman los esfuerzos y recursos de apoyo para el pueblo! pic.twitter.com/eSnMG8Jq6F — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 26, 2023

López Obrador también informó que ante la falta de comunicación en Acapulco por la caída de postes eléctricos y torres de comunicación, grabó un mensaje que será difundido por medio de perifoneo donde se le informa a la población guerrerense que “no están solos” y se les entregará los apoyos necesarios para salir de la emergencia ocasionada por el huracán.

“A partir de mañana vamos a comenzar con un puente aéreo y utilizando el transporte de la Secretaría de la Defensa, también el transporte aéreo, terrestre de la Secretaría de Marina. Vamos a comenzar a abastecer de alimentos, despensas, pero vamos a procurar que haya alimentos calientes, no sólo la despensa”, señala el mensaje dado a conocer en Palacio Nacional.

“No están solos, cuentan con nuestro apoyo, nada más que todo lo que hagamos, en orden, que nos ayuden para que podamos avanzar en la recuperación de Acapulco, el mejoramiento de su pueblo, lo más pronto posible, que lo hagamos de manera ordenada. Estamos con ustedes, el gobierno de la cuarta transformación está con el pueblo de Acapulco, ahora y siempre… Que no se fomente el saqueo, el robo. Sí, hay necesidades, pero van a ser atendidas, porque ustedes tienen derecho, son ciudadanos con derecho y el gobierno tiene la obligación de apoyarles”, continuó el mensaje.

“No vamos a dejar de atender a empresas dedicadas al turismo. Vamos a buscar la forma de que puedan recuperarse lo más pronto posible, porque es la recuperación de este legendario, bello, puerto de Acapulco, lo vamos a rehabilitar, lo vamos a poner de pie, lo vamos a mejorar como puerto, es mi compromiso, es mi palabra. Y vamos también a que se restablezca lo más pronto posible todo el servicio eléctrico”, informó el mensaje.

AMLO intentó llegar a Acapulco en vehículo del ejército pero quedó atascado en el lodo el miércoles 25 de octubre. Crédito: RODRIGO OROPEZA | AFP / Getty Images

Desde su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el mandatario mexicano agradeció a los presidentes de Cuba y de Estados Unidos sus muestras de solidaridad y apoyo ante la emergencia por el impacto de Otis.

“Le quiero agradecer al presidente Miguel Díaz-Canel (Cuba) porque ofrecieron brindar brigadas médicas, vamos a hablar con ellos el día de hoy… También quiero agradecer el apoyo del presidente (Joe) Biden, a través del embajador Ken Salazar me mandó a decir que contáramos con todo el apoyo, que ellos estaban muy solidarios con lo que está sucediendo en Acapulco”, agradeció.

Por su parte la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, aseguró que se pondrá a disposición y de manera gratuita camiones de pasajeros para poder sacar de los hoteles a los turistas que quedaron atrapados.

“Hoy iniciamos con 30, 40 camiones que van a estar de manera diaria fuera de los hoteles para iniciar con el proceso de evacuación a quien deseen hacerlo a sus diferentes destinos. Esto va a ser de manera totalmente gratuita. Estamos trabajando a marchas forzadas también con todos los trabajos que se están haciendo de limpieza“, comentó Evelyn Salgado.

Las acciones anunciadas por el presidente se suman a las que ya realizan los elementos del Ejército Mexicano, la Marina, Comisión Federal de Electricidad, entre otras dependencias federales y estatales, para apoyar a la población afectada.

Está en marcha el Plan Marina y DN-III en Guerrero, tras el impacto del huracán Otis.



Se implementan los planes de contingencia para evaluar daños y ayudar a la población damnificada.



El evento no pudo ser previsto por ninguna autoridad meteorológica. pic.twitter.com/aavlL46pQd — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 26, 2023

Asimismo en la Ciudad de México y varios estados del país se pusieron a disposición de la población 52 Centros de Acopio para el envío de artículos de primera necesidad para ser llevados y entregados a la zona cero de Guerrero.

Tras las afectaciones por el paso del huracán Otis en Guerrero, están a disposición al menos 52 centros de acopio para recolectar víveres en apoyo a la población del estado.



Cuatro restaurantes también se sumarán a través de una colecta con aportaciones de empleados y… pic.twitter.com/ZptphOdGp0 — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 26, 2023

¡Ayudemos a nuestros hermanos de #Guerrero que han sido impactados por el #HuracanOtis 🌊!



Demostremos una vez más nuestra solidaridad como mexicanos.



Si acudes a nuestro #CentroDeAcopio, necesitamos:



🧵1/3 pic.twitter.com/pgAyKqf8kk — Cruz Roja Mexicana IAP (@CruzRoja_MX) October 26, 2023

También se puso a disposición un número de cuenta bancaria para realizar depósitos en apoyo a los damnificados en Acapulco, Guerrero.

#Atención 🖐️Para ayudar a nuestros hermanos de #Guerrero también puedes donar a través de este número de cuenta o en https://t.co/fSSJYF7G5o #HuracanOtis pic.twitter.com/Lu2MyXfoOc — Cruz Roja Mexicana IAP (@CruzRoja_MX) October 26, 2023

