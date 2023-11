Video: Sorprenden a sobrecargo de Aeroméxico grabando debajo de la falda de una pasajera

No saben el coraje y la indignación q esto me da. Sucedió en #Aeroméxico, las mujeres debemos estar libres de ser acosadas sexualmente. Me comparten lo siguiente:



"Ximena buenos días! Me da mucha pena molestarte, quería enviarte esta información, acaba de pasar en este momento pic.twitter.com/rKU33tDNxS