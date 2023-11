Hartos de la represión ligada a Palestina, universitarios abandonan conferencia de Hillary Clinton

En señalar de rechazo por hacer públicos los nombres y fotografías de los alumnos que firmaron una declaración antiisraelí, un grupo integrado por cerca de 30 estudiantes de la Universidad de Columbia optaron por abandonar una conferencia impartida por Hillary Clinton.

De acuerdo con información dada a conocer por el diario The New York Times, la excandidata presidencial demócrata se encontraba a la mitad de una charla enfocada a la participación de las mujeres en los procesos de paz, cuando varios universitarios comenzaron a levantarse de sus asientos y se dispusieron a abandonar el auditorio donde se efectuaba el evento.

Los alumnos en cuestión manifestaron su repudio ante la falta de apoyo de la universidad para evitar que en días pasados los rostros y nombres de algunos de sus compañeros aparecieran en propagandas pegadas en los camiones que circulaban cerca del campus de Morningside Heights acompañadas con la leyenda “Los principales antisemitas de Columbia”.

Al parecer, las imágenes fueron tomadas de un servidor privado dirigido a estudiantes de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales.

La figura de Hillary Clinton cada vez es más recurrente en los medios informativos con forme se acerca el inicio de las campañas presidenciales. (Michael M. Santiago / Getty Images)

En su protesta, los universitarios argumentan que la escuela es propietaria de los derechos de autor de las imágenes y pudo haber tomado medidas para evitar que alguien accediera a ellas para después hacerlas públicas con el objetivo de exhibir a quienes estamparon su firma en una carta publicada a través de los Grupos de Solidaridad Palestina en la escuela, donde se culpa a Israel por la invasión en Gaza.

“El peso de la responsabilidad por la guerra y las víctimas recae innegablemente en el gobierno extremista israelí y otros gobiernos occidentales. incluido el gobierno de Estados Unidos, que financia y apoya firmemente”, señalaba parte del documento al cual se le anexaban las firmas de quienes apoyan dicho posicionamiento.

Cabe señalar que hace unos días, la propia Hillary Clinton expresó estar convencida que declarar un alto al fuego en Gaza, en este momento sería como un regalo para los miembros del grupo islámico Hamás, pues les daría tiempo de reagruparse para repeler la ofensiva israelí.

“La gente que ahora pide un alto el fuego no entiende a Hamás. Eso no es posible. Sería un gran regalo para Hamás porque dedicarían el tiempo que hubiera un alto el fuego a reconstruir sus armamentos, creando posiciones más fuertes para poder defenderse de un eventual ataque de los israelíes”, expresó la también exsecretaria de Estado durante una entrevista concedida a The Jerusalem Post y quizá de ahí deriva el hecho de que los universitarios de Columbia hayan decidido incluirla en su acto de protesta.

