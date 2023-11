Abuela mexicana encuentra el amor en Facebook y la residencia en EE UU

Lolita Ornelas, una abuela mexicana nunca pensó que encontraría el amor en Facebook y mucho menos la residencia en Estados Unidos. Juan Manuel Rodríguez, su ahora esposo tampoco lo imaginó. Cinco años después, no solo ella sino la más joven de sus hijos, ya son residentes.

“Cuando él preguntó en Facebook si mi pueblo Autlán de La Grana era lo mismo que Autlán de Navarro, me entró la curiosidad y le mandé un mensaje preguntándole por qué estaba interesado en ese tema”, recuerda Lolita.

Aunque dice que después se arrepintió y pensó ‘a mí que me importa’.

Así que le pidió a su hija que la ayudará a borrar el mensaje, pero ya era demasiado tarde, ya se había ido.

Para su sorpresa Juan Manuel le contestó, empezaron a platicar y se convirtieron en amigos a la distancia.

Lolita Ornelas y su hija Karla Dayani Figueroa obtienen la residencia. (Cortesía Paulina Herrera)

Lolita vivía en Autlán de La Grana, un municipio localizado en la costa sur de Jalisco, México, a unos 192 kilómetros de Guadalajara; Juan Manuel en la ciudad de Whittier, California. Aunque nació en Nicolás de Acuña, Jalisco.

La pareja se conoció en línea en agosto de 2018; y a través de sus pláticas, encontró que tenían muchas cosas en común.

Ella está en sus 50; y él tiene 66 años. Ambos estaban divorciados. Lolita trabajaba en el Ayuntamiento de Autlán de La Grana; y Juan Manuel como técnico en irrigación de la Ciudad de Santa Mónica. Los dos ya son abuelos.

Lolita es madre de seis hijos, todos adultos, excepto por la menor que en ese momento tenía entre 14 y 15 años, y vivía con ella. Juan Manuel, es padre de cinco hijos adultos.

“Teníamos coincidencias en muchas cosas. Vivíamos solos. Trabajamos para el Ayuntamiento de nuestras ciudades. Cuando empezamos con las videollamadas, descubrimos cosas como que los dos teníamos ositos en la cama, y a los dos nos gusta cantar”, dice Lolita.

Y cuando le empezó a cantar por el teléfono, la jalisciense cayó rendida.

“Eso me enamoró, pero también al descubrir que era una persona seria, sin vicios. No era prepotente ni altanero. Me inspiró mucha confianza”.

En diciembre de 2018, Juan Manuel viajó a Jalisco a conocer a Lolita. Eso dio pie a una relación que concluyó en boda en enero de este año.

“Me sentí como una adolescente cuando en una feria de un ranchito, me propuso matrimonio”.

Lolita Ornelas y su esposo Juan Manuel Rodríguez el día de su boda al lado de la familia de su esposo.(Cortesía Paulina Herrera)

Dice que fue muy honesta cuando le confesó a su enamorado que no le quitaba el sueño venir a Estados Unidos.

“La verdad vivo muy a gusto en México. Tengo mi trabajo y no voy a dejar a mi hija”, le dijo.

Juan Manuel le dijo que si se casaban, su hija vendría con ellos a Estados Unidos.

Antes de casarse, Juan Manuel solicitó una visa de prometida para su futura esposa, Lolita y para su hija.

Ambas pudieron entrar a este país el 18 de diciembre pasado; y el 13 de enero, Lolita y Juan Manuel se casaron en Los Ángeles.

Juan Manuel dice que todo le gusta de su esposa.

“Es muy buena persona, muy emprendedora, muy trabajadora y está al cuidado de mis achaques”.

Relata que él se divorció en 2009, y los primeros años disfrutó mucho su soltería, pero luego la soledad le empezó a pesar.

“Le pedí a Dios que me diera una mujer que fuera mi amiga para tener con quien platicar al llegar a la casa. Nunca esperé que llegaría por medio de Facebook”.

Dice que la pandemia de covid-19 retrasó sus planes de boda, y el proceso para traerla al país por medio de la visa de prometida.

“Estoy muy agradecido con Dios que me dio la oportunidad de conocer a Lolita. Yo vine a este país en 1976 y aquí me casé con una ciudadana americana que es la madre de mis cinco hijos que me han dado seis nietos”.

Dice que cuando le anunció a su familia que tenía novia con planes de casarse, recibió mucho apoyo, excepto por la hija más chica, que al principio no aceptó de muy buena gana, pero hoy en día todos están muy contentos.

Lolita dice que se ha sentido muy acogida por la familia de Juan Manuel, y a la vez sus propios hijos han aceptado de muy buena gana a su esposo.

“Me gusta mi vida en Estados Unidos, aunque es diferente a la de México. La verdad estamos felices; y nunca pude imaginar como un mensaje en Facebook iba a cambiar nuestras vidas solitarias por una de acompañamiento donde hay amor y respeto”.

Lolita y Juan Manuel se conectaron a través de la página en Facebook “Jaliscienses de Corazón” que tiene más de 450,000 seguidores.

La Visa K para enamorados

El abogado en migración, Sergio Siderman dice que la Visa K es la forma más rápida y segura para emigrar a un prometido o prometida.

Afirma que tan solo en el 2022, la Oficina de Inmigración y Naturalización (USCIS) emitió alrededor de 22 mil Visas K, el primer paso para que el novio o la novia puedan ingresar de manera legal a Estados Unidos, y una vez casados, el ciudadano pueda solicitar la residencia permanente.

El experto en leyes migratorias explicó que si un ciudadano estadounidense desea traer a su prometido(a) extranjero a Estados Unidos para casarse, el primer paso es presentar el formulario I-129F, que tiene un costo de $545, más la representación legal.

“En el caso de Juan, él hizo una petición de Visa-K para su novia, la cual tiene el beneficio de incluir a hijos menores de edad, fue así como también ingresó legalmente al país la hija de Dolores, Karla Dayani Figueroa”.

Una vez casados en enero, el 28 de febrero, madre e hija iniciaron su proceso de ajuste migratorio, y ya recibieron su tarjeta de residencia.

Dolores podrá solicitar su ciudadanía dentro de tres años por estar casada con un ciudadano estadounidense; en cambio su hija Karla deberá esperar cinco años.

El abogado Siderman recomienda buscar la asesoría legal antes de iniciar cualquier trámite migratorio con el propósito de evitar contratiempos; y aconseja acudir siempre con un abogado certificado por la Barra de Abogados de California.