Aislinn Derbez abre su corazón y recuerda el momento más difícil de su divorcio con Mauricio Ochmann

Si hay una pareja cuya separación causó revuelo entre el público, se trata de aquella compuesta por Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, quienes luego de 4 años de matrimonio y una hija en común, decidieron poner punto final a su historia.

Y es precisamente luego de la celebración de boda de su hermana menor, que la hija de Eugenio Derbez recordó uno de los momentos más dolorosos de su separación, esto al publicar un extracto de los votos matrimoniales de Mich Aguilera.

El mensaje compartido no fue bien recibido por los internautas, pues en este la joven reflexionó sobre lo que sucedería si un día dejaban de elegirse mutuamente, asegurando que, en caso de una disolución, esta ocurriría con amor y respeto.

“Que discurso tan fuera de lugar, si te casas con esa mentalidad mejor vivan en unión libre y asunto arreglado”, escribió un usuario, mientras que otro replicó: “Primero yo después yo y luego yo! El egoísmo de hoy en día es terrible”.

Incrédula ante el controversial recibimiento de dicho discurso, Aislinn Derbez optó por hablar sobre el tema durante su conocido podcast “La Magia del Caos” en compañía de la psicoterapeuta especializada en relaciones de pareja, sexología y diversidad sexual, Nilda Chiaraviglio.

De acuerdo con la protagonista de “A la mala”, ella tenía un concepto erróneo del amor “eterno” durante su matrimonio con Mauricio Ochmann, razón por la que decidió compartir los votos de su hermana con sus millones de seguidores en Instagram.

“Si como espectador me hubiera encontrado con algo así, a mis 28 años, antes de casarme, de verdad que me hubiera cuestionado tantas cosas que yo no me cuestioné cuando me casé, porque yo sí me casé con la idea del felices para siempre y el hasta que la muerte nos separe, lamentablemente, y me hizo tanto daño“, expresó Aislinn Derbez en su podcast.

Asimismo, la famosa reveló que le hubiera encantado encontrarse un mensaje así de poderoso mientras atravesaba su proceso de divorcio con el papá de su hija Kailani: “Yo creo que si hubiera escuchado tu discurso antes de casarme, a esa edad, tal vez me hubiera dolido mucho menos mi separación o tal vez hubiera accionado de manera distinta y tal vez hubiera durado más o hubiera durado menos (…) Hubiera tenido mucho más consciencia y hubiera tomado decisiones distintas, tal vez, me hubiera abandonado menos”, finalizó.

