El Pentágono ya no permitirá que sus altos líderes militares viajen a Israel

En respuesta a la escalada de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza y la negativa de una “pausa al fuego” para brindar ayuda humanitaria a la población palestina afectada, el Pentágono ya no permitirá que sus altos líderes militares viajen a la nación judía y tratará de disuadir a los miembros del Congreso para que tampoco intenten hacerlo.

El diario digital Punchbowl News obtuvo un memorándum a través del cual Lloyd Austin, secretario de Defensa, les anuncia a los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses sobre una restricción de viajar a Israel mientras continue la invasión en Gaza.

“Israel no dispondrá de apoyo para las visitas de delegaciones del Congreso durante este período, y no se pondrá a disposición ningún apoyo del Departamento de Defensa para viajes del Congreso a Israel sin mi aprobación”, señala parte del documento confirmado por un funcionario del Departamento de Defensa al periódico The Hill.

Cabe señalar que la restricción no aplica para el presidente Joe Biden ni para Charles Q. Brown, titular del Estado Mayor Conjunto; así como tampoco para Christopher Grady, vicepresidente del Estado Mayor Conjunto; ni para los secretarios o jefes de servicio.

De alguna manera, la posición asumida por los funcionarios del Pentágono responde a la negativa del ejército israelí a la recomendación emitida desde Washington de frenar la incursión terrestre en Gaza.

Lloyd Austin, secretario de Defensa, les pidió a los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses abstenerse de viajar a Israel. (Alex Wong / Getty Images)

De hecho, Antony Blinken, secretario de Estado, realizó un segundo viaje a Israel donde se reunió con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, para hacerle extensiva la recomendación de Joe Biden de establecer una “pausa humanitaria” con el objetivo de brindar atención humanitaria a los civiles en Gaza.

Sin embargo, el líder judío descartó que ello vaya a suceder mientras el grupo islámico Hamás no libere a los más de 200 rehenes utilizados como escudos humanos.

Mientras tanto, el Ministerio de Salud de Gaza dirigido por Hamás informó que más de 9,200 palestinos, incluidos más de 3,800 niños, han perdido la vida como daño colateral de la contraofensiva israelí desatada después del 7 de octubre cuando un ataque de Hamás cobró la vida de 1,400 judíos.

A partir de ese momento se elevó la tensión en Medio Oriente y se teme que otras naciones musulmanas puedan sumarse al conflicto bélico en apoyo de la población palestina.

