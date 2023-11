Publican videos de la lujosa boda del actor Alexis Ayala: su esposa es 28 años menor que él

El amor entre el actor Alexis Ayala y su pareja, la actriz Cinthia Aparicio, pasó al siguiente nivel, pues los enamorados se dieron el “sí, acepto” ante Dios en la Basílica de la Virgen de Guadalupe, en la Ciudad de México, el viernes 3 de noviembre.

La pareja de actores tuvo una lujosa boda a la que estuvieron invitados varios famosos como Sergio Mayer, quien es gran amigo de Ayala, Marcus Ornellas, Ariadne Díaz, Julián Gil, Issabela Camil, Salvador Zerboni, Jorge Salinas, entre otros.

En redes sociales los novios y los invitados han ido compartiendo fotos y videos de lo que fue una boda soñada para los recién casados

Los looks de los novios

Cinthia de 30 años lució un vestido de novia blanco de corte princesa, mangas largas, con detalles brillantes y una cola larga. El look lo completo con un recogido en el cabello, una tiara y un velo largo que la hicieron lucir como una princesa.

Por su parte, Alexis de 58 años se vistió con esmoquin negro ideal para la importante ocasión en la que sellaron su amor frente a Dios.

Medios de comunicación aztecas como Caras México compartieron en redes sociales la noticia publicando videos de la entrada de la novia a la iglesia, el primer baile como esposos y otros detalles de la espectacular boda.

“¡Vivan los novios! Desde la Basilica de Guadalupe, @alexisayala y @cinthiaparicio se dieron el ¡sí, acepto!, para más tarde celebrar su boda con un gran banquete en el Centro Histórico de la Ciudad de México”, escribió el mencionado medio para acompañar las imágenes de la boda en su perfil en la red social de la camarita.

Sergio Mayer no perdió oportunidad de transmitir en vivo a través de Instagram desde antes de que comenzara la ceremonia de su amigo que se casó por tercera vez.

Los momentos más importantes de la ceremonia fueron publicados por Mayer, quien no perdió el sentido del humor y discretamente narró un poco de lo que iba sucediendo en la boda.

En los posts del exparticipante de ‘La Casa De Los Famosos México’ los internautas reaccionaron con comentarios de todo tipo entre los que se logra leer: “¿Es de la vida real o es novela? Mientras Alexis se siga casando yo seguiré creyendo en el amor”; “Mayer encontró su moño de Garibaldi, y dijo: una lavadita, y vuelve a servir, ¡cómo no!”; “Sergio Mayer de comunicativo no te correspondía te viste mal, ya deja el celular ni pones atención a la misa”; “28 años de diferencia le lleva. Por muy guapo hay que ser razonable. La chica querrá hijos y no piensa que él no tendrá la edad para convivir con ellos, no verlos crecer, cosa que un hombre no entiende. Mentira que la edad no importa, claro que sí, en todos los aspectos” y “¡Vivan su vida como les plazca y sean felices! ¡Que digan lo que digan! Dios los ayude siempre”.

