Atacan base estadounidense en medio de visita de Blinken a Irak

El grupo proiraní Resistencia Islámica en Irak reivindicó este domingo un nuevo ataque contra la base militar de Ain al Asad, que alberga personal estadounidense en el oeste de Irak, el mismo día en que se realizaba una inesperada visita a Bagdad del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, de gira por Medio Oriente.

Esta amalgama de milicias iraquíes respaldadas por Irán dijo en un comunicado que la noche del domingo atacó la base de Ain al Asad con “cuatro granadas de mortero que alcanzaron su objetivo” y que, posteriormente, “los combatientes se retiraron de forma segura”. Hasta el momento, se desconoce si el ataque provocó daños o muertes entre las fuerzas estadounidenses.

In Iraq, I met with Prime Minister @MohamedShia to underscore that we must prevent the conflict from spreading. I urged him to hold accountable those responsible for attacks on U.S. personnel in Iraq and discussed our work to deliver humanitarian assistance to civilians in Gaza. pic.twitter.com/HthTWR1m5o