David Benavídez no está contento con la idea de que Canelo Álvarez enfrente primero a Jaime Mungía

David Benavídez expresó que no le agrada la idea de que Saúl ‘Canelo’ Álvarez decida enfrentar primero a Jaime Munguía que a él porque aplazaría su oportunidad de subir al ring con el campeón indiscutido de peso supermediano el cinco de mayo.

En una entrevista para Fight Hype, Benavídez indicó que no ha escuchado nada en Premier Boxing Champions (PBC) sobre la posible pelea, pero declaró que no puede hacer nada si Canelo Álvarez elige a Munguía como el siguiente.

“No me pone contento saber que (Canelo) tomará esa como su siguiente pelea (con Munguía). Pero como siempre digo, no hay nada que yo pueda hacer sobre eso. Canelo hace lo que quiere hacer. Parece que (Canelo) hará eso. No he escuchado nada de parte de PBC o algo así, pero probablemente eso es lo que hará”, dijo.

Jaime Munguía es el retador obligatorio de Canelo Álvarez por la OMB. Foto: Steve Marcus/Getty Images.

Cabe destacar que, según Salvador Rodríguez de ESPN, Canelo Álvarez agregó a Jaime Munguía, retador obligatorio de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), en su lista de posibles oponentes y lo está considerando para su pelea primera pelea el cinco de mayo en el 2024, mientras que David Benavídez podría ser el siguiente solo si vence a Demetrius Andrade en noviembre.

Desde hace un par de años David Benavídez ha buscado de todas las formas posibles llamar la atención del tapatío, pero nunca ha tenido respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, Canelo Álvarez no ha mostrado un real interés y habrá que esperar si en marzo de 2024 el mexicano por fin cumple con su obligación con el CMB o elige a Munguía para su pelea del cinco de mayo.

Por los momentos, David Benavídez tendrá primero que vencer a Demetrius Andrade el 25 de noviembre y mantener su título interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) porque podría ser el próximo oponente del tapatío en lo que marcaría su segunda pelea con Premier Boxing Champions (PBC).

Canelo Álvarez al parecer planea defender su título en mayo de 2024 contra Jaime Munguía. Foto: FREDERIC J. BROWN/AFP vía Getty Images

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, viene de vencer a Caleb Plant el pasado mes de marzo y defenderá su título en noviembre nuevamente. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 27 triunfos, 23 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

