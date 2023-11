Steven Tyler, del grupo Aerosmith, es acusado de supuesta agresión sexual

Steven Tyler, de 75 años y cantante del grupo de rock Aerosmith, ha sido acusado de supuesta agresión sexual por Jeanne Bellino, quien relató el encuentro que tuvieron en 1975, cuando ella era menor de edad.

Según la denuncia que presentó formalmente en Nueva York, Bellino tenía 17 años y trabajaba en una agencia de modelos cuando acudió con una amiga a un evento que se llevó a cabo en Manhattan para conocer a los integrantes de Aerosmith: “Fui agredida por Steven Tyler en una cabina telefónica a plena luz del día…Metió la lengua en mi garganta y sus amigos estaban mirando afuera, mi amiga también estaba mirando, la gente que pasaba miraba. Y empezó a manosearme, no podía pedir ayuda porque no podía hablar, me tenía inmovilizada contra el teléfono, y recuerdo las caras de dos hombres que pasaban; simplemente se detuvieron y se quedaron mirando. Yo claramente estaba luchando. Nadie le dijo que parara”.

Posteriormente Jeanne se fue con Tyler al Hotel Warwick, pero antes de que el cantante fuera a su cuarto ella escapó en un taxi, con ayuda del portero del lugar. Hasta el momento el líder de Aerosmith ha negado las acusaciones, pero es la segunda vez que es denunciado por supuesta agresión sexual, ya que otra mujer, Julia Misley, entabló una demanda contra él en 2022, argumentando que ambos tuvieron relaciones en 1973, cuando ella tenía 16 años.

