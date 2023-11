Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete dice que Robson Conceição tiene un “estilo único” que nunca ha enfrentado

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete expresó que Robson Conceição tiene un estilo único al que nunca ha enfrentado y aseguró que esta pelea, donde pondrá en juego su título de peso superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) el 16 de noviembre, servirá como preparación para sus próximos desafíos en 2024.

En una entrevista con BoxingScene, Vaquero Navarrete indicó que se toman en serio a cada oponente y por eso el campamento para este combate ha sido diferente a otros por el estilo de Conceição, por lo que tienen muchas ganas de afrontar este desafío.

“Lo que me gusta de esta pelea es que Robson Conceição tiene ese estilo único, realmente no se parece a nadie a quien me haya enfrentado antes. Los verdaderos campeones aprenden a superar todos los estilos diferentes, por lo que tengo muchas ganas de afrontar este desafío. En cierto sentido, esta es una buena preparación para los peleadores que podría enfrentar en 2024″, dijo.

Robson Conceicao intentará por tercera vez coronarse campeón ante el Vaquero Navarrete. Foto: Christian Petersen/Getty Images.

“Obviamente, cómo me preparo para esta pelea será ligeramente diferente a cómo entreno para alguien como O’Shaquie Foster. Hay ciertas similitudes, pero no es que podamos tener exactamente el mismo campo de entrenamiento. Nos tomamos en serio a cada oponente y aplicamos diferentes técnicas para cada uno de los que enfrentamos. Este campamento ha sido diferente a otros que hemos tenido, dado el estilo de Conceição”, añadió.

Cabe destacar que el Vaquero Navarrete subió al cuadrilátero el pasado mes de agosto y derrotó por decisión dividida de los jueces a Óscar Valdez en una guerra entre mexicanos que marcó su primera defensa del título de peso superpluma de la OMB.

Por su parte, Robson Conceição viene de un no contest (pelea sin resultado) frente a Nicolás Polanco el pasado mes de junio y una derrota por decisión unánime ante Stevenson -por los cinturones de las 130 libras de la OMB y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB)- en septiembre de 2022.

Emanuel Navarrete defendió su título al vencer a Óscar Valdez en agosto. Foto: Jayne Kamin-Oncea/Getty Images.

Esta será la tercera oportunidad del pugilista brasileño de intentar coronarse campeón de la categoría. En su primer chance cayó ante Óscar Valdez en 2021 y en el segundo frente a Shakur Stevenson.

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, de 28 años, mantuvo su cinturón de peso ligero junior de la OMB tras vencer a Valdez. El mexicano tiene marca de 39 triunfos, 31 nocauts y solo ha sido derrotado una vez. En cambio, el brasileño Robson Conceição, de 34 años, tiene 17 triunfos y solo dos reveses en su carrera como profesional.

