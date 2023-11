Zelenski sobre ir a urnas durante la guerra: “Creo que no es tiempo para elecciones”

“Creo que ahora no es tiempo para elecciones”, dijo en su discurso a la nación de este lunes Zelenski, cuyo mandato termina el próximo 31 de marzo. El presidente ucraniano pidió evitar “todo lo que suponga división política” y centrarse en “la defensa” del país y en la “batalla” que decidirá “el destino del país y de la gente”.

Zelenski hizo un llamamiento a no caer en el pesimismo y los conflictos internos y advirtió de que esto sólo le conviene a Rusia. “Y si es necesario poner fin a esto o a la disputa política y seguir trabajando únicamente en unidad, entonces el Estado tiene estructuras capaces de ponerle fin y dar a la sociedad todas las respuestas necesarias para que no haya lugar a conflictos y a los juegos de otros contra Ucrania”, dijo el jefe del Estado.

Zelenski hace estas declaraciones días después de que su antiguo asesor, Oleksí Arestovich, pidiera que no se aplacen las elecciones y anunciara su intención de presentarse a los comicios presidenciales.

Arestovich ha sido, en los últimos meses, muy crítico con la administración de Zelenski, y denuncia haber recibido presiones y amenazas por ello. En su discurso de este lunes, el presidente ucraniano calificó de “totalmente irresponsable” y de “frívolo” lanzar al debate público el tema de las elecciones “en tiempo de guerra”.

Desde el estamento militar y de seguridad ucraniano habían advertido previamente del reto que sería garantizar la seguridad en una jornada electoral en plena guerra y dar la oportunidad de votar a todos los soldados, refugiados y desplazados internos.

Las palabras de Zelenski en favor de aplazar los comicios -como está previsto en la ley marcial en vigor desde el comienzo de la guerra en el país- se producen, además, después de que el jefe del Ejército, Valeri Zaluzhni, asumiera por primera vez errores en la estrategia militar adoptada y reconociera el estancamiento del frente.

Zelensky says it’s "not the right time for elections" in Ukraine https://t.co/fBlTaJu610 pic.twitter.com/QugkbP2CcD