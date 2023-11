Carlo Ancelotti le responde a Carles Puyol: “Si quiere hablar con Vinicius, que hable”

Carlo Ancelotti no se guardó su opinión cuando le consultaron sobre las recientes declaraciones hechas por el ex futbolista español, Carles Puyol sobre Vinicius Jr. a quien le recomendó un cambio de actitud y más enfoque en su juego.

El director técnico del Real Madrid, que se prepara para enfrentar este miércoles al Braga portugués por la Champions League, no dudó en respaldar a la estrella brasileña quien ha sido víctima de numerosos casos de racismo en los estadios de España.

“Si Puyol quiere hablar con Vinicius que le hable. Él sigue marcando la diferencia en el equipo. Que tenga que mejorar su actitud en alguna circunstancia, puede ser, pero ha mejorado muchísimo y sigue mejorando”, reconoció en rueda de prensa este martes el estratega italiano.

Carles Puyol se refirió a Vinicius Jr. el lunes durante un evento benéfico al que asistió en Barcelona. (Boris Streubel/Getty Images for Laureus)

“Nosotros estamos encantados con él, con lo que hace dentro del campo, que es jugar al fútbol. En los últimos partidos ha estado descolocado en algunos momentos, pero su actitud ha mejorado mucho en estos años”, agregó “Carletto”.

El ex capitán del FC Barcelona, Carles Puyol aseguró el lunes que Vinicius Jr. debía cambiar su actitud “para recibir más reconocimiento” haciendo referencia a las polémicas en las que se ha visto envuelto el brasileño quien suele responder ante las burlas y ataques racistas de parte de los aficionados rivales.

Vinicius Jr. se ha convertido en una pieza fundamental estos últimos años en el Real Madrid de Carlo Ancelotti, quien ahora con la llegada del inglés Jude Bellingham ha distribuido un poco más la carga ofensiva del equipo merengue.

El brasileño Vinicius Jr. ha marcado dos goles en nueve partidos disputados en la presente edición de LaLiga. (Octavio Passos/Getty Images)

Sobre las molestias físicas del inglés, Carlo Ancelotti aseguró que todavía no tiene claro si estará en el encuentro de este miércoles ante el Braga por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League en la que el Real Madrid buscará una victoria que le permita asegurar desde temprano su pase matemático a la siguiente instancia.

“No sé si va a jugar. Si ha entrenado hoy (martes) significa que está cómodo. Ha recuperado bien y en todos los movimientos que ha hecho se ha encontrado bien. Lo evaluaré mañana (miércoles) con él”, comentó el estratega sobre la posibilidad de que Jude Bellingham esté en el once titular de los madrileños ante los portugueses.

“Me siento cómo acá”

Carlo Ancelotti también aprovechó la oportunidad para referirse a los constantes rumores que lo colocan fuera del Real Madrid y específicamente en la Selección de Brasil, a donde dan como un hecho su llegada. Sin embargo, el italiano no da mayores pistas sobre su posible salida del cuadro merengue.

“Me siento muy querido por parte de la afición. Me dan mucho cariño. Siento mucho cariño del Bernabéu y del club, que me lo demuestra todos los días. Todos esos críticas y rumores no los siento. Me siento muy cómodo acá”, apuntó el DT.

