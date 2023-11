Casa de Gabriel Soto en Acapulco quedó totalmente destrozada tras ser azotada por Otis

El actor mexicano Gabriel Soto, quien dará vida a un villano en la telenovela ‘Vencer la culpa’, se sumó a los famosos que sufrieron severos daños en sus propiedades luego de que el huracán Otis azotara Acapulco con gran fuerza.

El galán de Irina Baeva habló sobre lo sucedido a su casa durante la visita que hizo a ‘Despierta América’. Ahí detalló que la residencia, a la que ama escaparse con sus hijas Elissa Marie y Alexa Miranda, quedó totalmente destrozada y devastada.

“Como bien saben, yo tengo una casa allá desde hace 40 años y quedó totalmente devastada, destrozada”, relató durante su visita al morning show de Univision.

Ahí detalló que no solo él sufrió los estragos causados por la naturaleza, sino que también los trabajadores a cargo del cuidado de su hogar, pues ellos sus familias también perdieron sus inmuebles.

“La gente de Acapulco nos necesita. Teníamos gente trabajando en la casa que, evidentemente, tienen familias allá en Acapulco y sus casas también quedaron devastadas.

“Duele muchísimo. No solamente la zona hotelera está devastada y destruida, sino toda la parte de adentro, La gente de Acapulco no tiene agua, no tiene comida”, aseveró sobre los daños causados por el huracán que azotó el puerto el pasado 25 de octubre.

