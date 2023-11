Ron DeSantis se ganó el respaldo de la gobernadora de Iowa quien lo define como el mejor aspirante

Ron DeSantis, aspirante a la candidatura republicana de cara a las primarias, logró convencer a Kim Reynolds, gobernadora de Iowa, no sólo para brindarle su respaldo, sino que además lo definiera como el político mejor preparado para sacar adelante al país.

Durante un mitin efectuado en la ciudad de Des Moines, la republicana de 64 años les recomendó a los ciudadanos analizar bien a quién pretenden respaldar con su voto, pues de ello depende encausar a la nación o sumirla más en los problemas provocados por los demócratas.

“Si no hacemos bien las próximas elecciones, si no elegimos bien, no vamos a recuperar este país. Por eso tenemos que hacer todo lo posible para tomar la decisión correcta. No sólo debemos asegurarnos de elegir a alguien que pueda ganar y vencer a Joe Biden, sino que necesitamos un presidente con la habilidad y determinación para revertir la locura que vemos todos los días“, exclamó.

Y, cual si fuera un mago capaz de desaparecer los problemas del país, la mandataria estatal describió a DeSantis como al líder que requiere la ciudadanía.

“Necesitamos a alguien que luche por usted y gane por usted. Necesitamos a alguien que no se distraiga, que se mantenga disciplinado y ponga a este país en primer lugar y no a sí mismo. Ese líder, ese líder, ese líder es Ron DeSantis“, enfatizó.

Ron DeSantis se mostró muy cariñoso con Kim Reynolds, gobernadora de Iowa. (Scott Olson / Getty Images)

Como ejemplo de las obras logradas por el actual gobernador de Florida, Kim Reynolds se refirió a la estrategia adoptada para hacerle frente a la crisis sanitaria generada por el COVID-19.

“Cuando los liberales y los medios de comunicación lo persiguieron, él se mantuvo firme. Cuando la administración Trump dejó que Fauci liderara su respuesta, Ron tuvo el coraje de decir ‘en Florida no’”, señaló la gobernadora de Iowa.

Previo a su anuncio de respaldo hacia la campaña de DeSantis, el expresidente Donald Trump se adelantó y le hizo saber a Reynolds que ese sería el final de su carrera política, pues MAGA nunca volvería a apoyarla.

Cabe señalar que, hasta el momento, los resultados de la mayoría de las encuestas coinciden en señalar a Trump como el aspirante con mayor respaldo de los republicanos, con una ventaja de más de 30 puntos sobre DeSantis a quien Nikki Haley se le está acercando al grado de poner en riesgo la posición que ha ocupado desde el inicio de su campaña.

