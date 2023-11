Cuánto se necesita ganar anualmente para pagar una casa en Estados Unidos

De acuerdo con un reciente informe de Redfin se necesitaría en promedio un ingreso de seis cifras anualmente para comprar una casa en al menos alguna de las 50 ciudades de Estados Unidos y esto se debe en parte al aumento de las tasas hipotecarias este año.

Los precios de las viviendas continúan en aumento en medio de uno de los peores momentos para el mercado inmobiliario con tasas hipotecarias que alcanzan los 7.5%, las ventas de las casas se han estancado y los alquileres han tomado la delantera.

El alquiler se ha vuelto una opción viable para los estadounidenses excepto en Detroit, Cleveland, Filadelfia y Houston, expresó Daryl Fairweather economista jefe de Redfin.

De acuerdo con el análisis una familia estadounidense necesitaría anualmente un ingreso de más de $100,000 dólares para pagar por una casa de precio promedio que es $40,000 dólares más de lo que gana la media de los hogares.

Pero, no es así en todos los estados ya que por ejemplo en San Francisco para costear una casa mediana se necesita un ingreso familiar de al menos $400,000 dólares. “Incluso los lugares que históricamente han sido asequibles ahora necesitan seis cifras”, dijo Fairweather

Para Greg McBride, analista financiero jefe de Bankrate.com en estos momentos “no están obteniendo una ganga. En la mayoría de los mercados importantes, particularmente al este de la división continental, los precios de las viviendas están en niveles récord, y el coste de financiación de la compra es el más alto en más de 20 años”.

McBride aconsejó tomar una buena decisión y analizar el mercado ya que considera que “las tasas hipotecarias pueden bajar en algún momento, pero no vamos a volver al 3%; los niveles de 2020 no van a volver”, dijo.

En este sentido, el analista de Bankrate señaló que “en lugar de adelantarse a comprar una casa ahora, es mejor tomarse 18 meses para pagar la deuda, aumentar los ahorros y ver otra promoción en el trabajo. La propiedad de una vivienda será mucho más sostenible de lo que es hoy. Mientras tanto, se pueden hacer cosas mucho peores que alquilar”, destacó.

