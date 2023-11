Ford, Toyota y Nissan dominan el SEMA 2023 como los Mejores Autos para Personalizar

El SEMA Show 2023, exhibición automotriz más grande de los Estados Unidos, atrajo a los seguidores, críticos y fabricantes de la industria para ver grandes presentaciones.

Sin embargo, el escenario en Las Vegas dejó en claro que la personalización sigue siendo una tendencia en constante crecimiento, donde este año, Ford, Toyota y Nissan se llevaron los premios a los “Mejores Autos para Personalizar”.

La marca más galardonada en el SEMA 2023 fue Ford, que se llevó la mayoría de los premios en diversas categorías. Ante ello y gracias al completo análisis de Siempre Auto, nos sumergiremos en los modelos que se destacaron por encima del resto.

Car of the Year: Ford Mustang

El Ford Mustang ha sido un ícono automotriz durante décadas. Con potencia y estilo figuró como lienzo perfecto para las modificaciones. En el SEMA 2023, se coronó como el “Car of the Year”, en parte gracias a sus numerosas opciones de motorización y diseño clásico.

Full-Size Truck of the Year: Ford F-Series

Los camiones de la serie F de Ford han sido líderes en ventas en los Estados Unidos durante años, y no es de extrañar que el Ford F-Series haya ganado el premio al “Full-Size Truck of the Year”. Su robustez y capacidad de personalización hacen de ella una elección realmente interesante y convincente.

Mid-Size Truck of the Year: Toyota Tacoma

Toyota figura como uno de los grandes del mercado, y precisamente, por medio de la Toyota Tacoma se consolidó como uno de los mejores en términos de calidad y durabilidad, pues se llevó el premio al “Mid-Size Truck of the Year”, con gran capacidad todoterreno y confiabilidad de primera.

4×4/SUV of the Year: Ford Bronco

El Ford Bronco es un verdadero ícono todoterreno, y su regreso al mercado tiene a más de uno pensando en cómo adquirirlao modificarla para la aventura. En el SEMA 2023, se llevó el premio al “4×4/SUV of the Year”. Con numerosos accesorios y opciones de mejora, se posiciona como compañero perfecto para personalizar una máquina capaz de atravesar terrenos complicados.

Sport Compact Car of the Year: Nissan Z

El Nissan Z ha vuelto con un aspecto renovado y un rendimiento impresionante, quedándose con el premio al “Sport Compact Car of the Year”. Con diseño elegante y potente motor es una elección interesante para destacar en la carretera y en la pista.

Electric Vehicle of the Year: Ford F-150 Lightning

La movilidad eléctrica está en auge, y Ford se ha posicionado como líder en este sector del mercado con la Ford F-150 Lightning, galardonada como “Electric Vehicle of the Year”. Esta camioneta electrificada es respetuosa con el medio ambiente ofreciendo un gran potencial de personalización, junto a todo su gran paquete de características imponentes.

Así, estos vehículos dejaron su huella en el SEMA Sho2 2023, elevando el prestigio de la marca en el mercado, pero al mismo tiempocomprometiendo a sus fabricantes a seguir mejorando e innovando.

