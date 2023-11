Horóscopo de hoy de Nana Calistar 08 de noviembre de 2023

Piscis

¡El soñador sensible! Piscis, siempre navegas en las aguas de la imaginación. Ahora es el momento de dar rienda suelta a tus fantasías creativas y nutrir tu alma. En el amor se ve un terreno jodido, pues no se ve perro que te ladre, eso se debe a que ya ni te arreglas ni gym, ni zumba ni nada, aprende a ver más por tu físico, un cambio de look te vendría perfecto, eres muy de que quieres alguien como Manuel Turizo pero tu estas como la fregada y toda descuidada, como este el sapo deberá de estar la pedrada, así que ponte bien perris para acceder a lo mejor que se pueda, es decir para escoger y no que te escojan. Deja que la gente hable pues si lo hacen es porque eres importante y vas avanzando, preocúpate cuando ya no lo hagan. No sabrás cómo actuar ante un conflicto algo desagradable que tendrá lugar entre varios compañeros de trabajo. Lo mejor es que vayas a lo tuyo, seas discreto y que no te metas en líos innecesarios. Por la mañana te surgirá la oportunidad de acudir a un evento social. Acude con tu mejor sonrisa. Problemas con el pasado, no hagas caso a chismes y más si tienen que ver con tu vida sentimental anterior, recuerda que seguir peleando o haciendo caso a tonterías del pasado es seguir abriendo heridas. Te vas a enterar que tu ex anda hablando fregaderas y media de ti, no te atontes y no caigas en esas preocupaciones.

Acuario

¡El excéntrico genio! Acuario, eres la oveja negra del zodiaco, pero eso es lo que te hace especial. Abraza tu unicidad y encuentra formas innovadoras de cambiar el mundo. No des más de la cuenta si tienes ya una relación nomas lo que es porque después te vas a quejar de andar con hambre. Cuidado con ladrar demás en contra de tus amistades pues a veces no se aguantan y podrían echártelo en cara. Viene un viaje muy perro para ti y la oportunidad de cerrar ciertos ciclos que habías dejado abiertos. Nuevas aventuras se aproximan. Cuidado con lo que estas comiendo pues se te podría estar haciendo bolas el engrudo y subirás de peso en estas semanas. Entras en una etapa de madurez interna, empezarás a ver a las personas sin la mascara que han usado este tiempo, percibirás las intenciones que tienen contigo y sabrás muy bien como librarte de ellos o ellas. Te espera jale y estrés, estarás subiendo un poco de peso, no te estreses tanto y come a tus horas. Tu falta de madurez te hace cometer errores que ya antes habías cometido, necesitas ya dejarte de tonterías de una buena vez y poner los pies en la tierra, si quieres salir del hoyo invierte tu tiempo en ir por eso que tanto anhelas sea mujer, hombre o quimera pero ponte ya las pilas por el amor de Dios.

Capricornio

¡El ambicioso de la montaña! Capricornio, siempre escalas hacia la cima. Este período es perfecto para enfocarte en tus metas profesionales y demostrar tu valía. El amor se traduce en hechos no en palabras si tienes pareja y solo promete y promete y no cumple next!!! Solo te está jugando el dedo en el hocico no pierdas tu tiempo ahí. Cuidado con esperar demasiado de quien no debes, vienen grandes sueños que se harán realidad y la oportunidad de cambiar ciertas situaciones que te venían incomodando la vida. No te compliques ya la existencia, manda al chorizo a toda esa gente que te incomoda o hace sentir de la fregada, ya no estás para aguantar esas tonterías. Sueños premonitorios que te mostrarán ciertas dudas que has tenido en tu vida, vienen problemas con tu ex por chismes o situaciones que no han cerrado del todo, debes de quitar todo ese pasado que no te deja avanzar y dejar de preocuparte por cosas que ya fueron o de lo contrario seguirás en el mismo hoyo sumergido o sumergida sin poder salir. Ocurrirá una situación que hará dudar de lo que sientes por tu pareja en caso de tenerla, te sentirás confundido o confundida en lo que sientes, recuerda que cuando hay amor no existen dudas, si crees que esa relación a pasado a formar parte de una costumbre aléjate cuanto antes y no dañes a quien posiblemente sienta un cariño muy grande por ti.

Sagitario

¡El aventurero intrépido! Sagitario, tu flecha siempre apunta a lo desconocido. En este momento, sigue tu corazón y aventúrate en nuevos territorios, tanto física como mentalmente. Ya no finjas sentimientos por nadie, no te dejes caer ni vencer y menos humillar por personas que solo buscarán sacar algo de provecho de ti. La llegada de persona de piel blanca de tierras lejanas podría darte una gran sorpresa pues comenzarás a desarrollar sentimientos muy fuertes. Si no tienes pareja disfruta la soltería y dale vuelo a la caricia que es gratuita, solo hazlo con precaución! Manda a la ñonga a quien te haga sentir mal, no tienes porque aguantar. A veces eres bien hijo e hija de la fregada y das miedo por tu sinceridad y falta de tacto para decir las palabras que sientes pero también es cierto que la has cajeteado un chorro pues has dañado a quien no lo merecía ni tenía voz ni voto. No permitas que tu lengua suelta afecte a quien de verdad quieres y que tengan que pagar justos por pecadores. Empezarás a encontrar esa paz que tanto has necesitado y tanta falta te ha hecho, tu vida comenzará a cobrar un nuevo sentido pues comenzará a nacer un sentimiento muy especial por alguien a quien conociste hace poco tiempo, no tengas miedo en dar tu ese paso pues recuerda que el tiempo es muy corto, disfruta al máximo a esa persona.

Escorpión

¡El detective del zodiaco! Escorpio, siempre buscas la verdad en las sombras. Ahora es el momento de descubrir secretos ocultos y transformar tu vida desde sus cimientos. Si tienes pareja, bájale a los celos, o te van a dar una buena bufada, sino crees o confías en quien tienes a lado no vale la pena seguir ahí. No dejes que nadie se interponga en tus sueños y metas, es momento que veas la vida de una manera más fácil y no tan complicada, recuerda de dónde viene y hacia dónde te diriges. No te quejes tanto de lo que no tienes y mejor pon todas tus ganas y empeño en conseguir lo que has buscado y por lo que te has esforzado. Cuida mucho tu manera de desenvolverte en la sociedad pues últimamente te has comportado como un o una cualquiera, recuerda que si bien es cierto que te debe de valer mauser lo que los demás piensen también es cierto que con ciertas actitudes tuyas puedes asustar a la persona que de verdad te importa, no se trata de fingir o ser otra persona. Déjate de tonterías y aprende a respetar otras opiniones y puntos de vista, recuerda que no siempre tú tienes la razón, a veces quieres dominar todo tu entorno y al hacer eso solo logras que las personas te bufen o hablen a tus espaldas pues no das pie o cavidad a recibir comentarios y cuando los recibes sueles ofenderte.

Libra

¡El equilibrado! Libra, siempre buscas la armonía y la justicia en todas partes. Aprovecha este período para resolver conflictos y encontrar el equilibrio en tu vida. Se resuelve problema familiar el cual ya tenía tiempo de estar afectándote. Si ya tienes pareja ten cuidado con cometer una indiscreción delante de tu pareja pues podrías arruinar lo que con trabajo han estado construyendo. La burra no era harisca, la hicieron, así que ahora se aguantan si tu carácter está de la fregada esta semana. Viene un chisme muy perro que te hará que le eches miércoles a una amistad, ahí es donde debes decir todo lo que sabes. Hay momentos en que desearías mandar todo al carajo e irte lejos para alejarte de problemas laborales y familiares. Si tienes pareja y la relación se ha tornado un poco aburrida y han caído en la monotonía lo único que se requiere es un poco de creatividad erótica, así es criaturas, necesitan darle al camasutra y reinventar sus mañas sexuales solo así lograrán innovar y caer en una etapa muy perra en la cual el amor se fortalecerá al punto de volverse indispensables uno al otro.

Virgo

¡El obsesionado de los detalles! Virgo, siempre buscas la perfección, pero a veces eso te lleva al agotamiento. Relájate un poco y acepta que no todo puede ser impecable. Nadie es culpable de lo que sucede a tu alrededor más que tu, recuerda que debes aprender aceptar tus errores y tus aciertos. Cuida la parte de tu espalda baja y riñones pues podrías estar desarrollando una enfermedad o lesión. Hay momentos de la vida en que desearías no haber nacido, no tienes por qué ser tan negativo en tu vida, es importante que veas las cosas de otras manera, tienes todo para ser feliz y cumplir tus metas y sueños pero has descuidado mucho esa parte por atender los sueños y la vida de otras personas. El día que aceptes tus defectos ese día nadie podrá dañarte ni hacerte daño con nada, recuerda que nadie es perfecto, deja de martirizarte y poner siempre tus errores en la mesa, a veces tu no eres el culpable de lo que pasa y sin embargo te auto-dañas. No confundas tus sentimientos, recuerda que las personas cambian rápido de humor y parecer y pueden llegar a mostrar ciertas atenciones.

Leo

¡El rey o la reina del zoológico! Leo, siempre quieres estar en el centro de atención, y en este momento, nadie te puede detener. Haz brillar tu luz y demuestra al mundo lo valiosa que eres. Persona saldrá de tu vida poco a poco debido a ciertos errores que cometerá y que te dolerán mucho, pero al tercer día estarás más que listo o lista pa lo que viene. Persona de tierras lejanas aparecerá en tu vida si de verdad quieres saber lo que es amar y sentirte pleno o plena date la oportunidad de iniciar algo con esa persona, te enseñará grandes cosas solo no le aflojes el bollo tan rápido para que no te veas como una cualquiera. Posibilidad de iniciar negocio con una amistad, recuerda que cuentas claras amistades largas, así que traten de hacer las cosas claras. Deja de meterte en la vida de las demás personas y mejor invierte tu tiempo y energía en la tuya la cual has tenido muy descuidada, te gusta mucho ayudar pero a veces caes en un circulo en el cual te centras en la vida de las demás personas haciendo a un lado la tuya y tus necesidades. Posibilidades de contraer infecciones y problemas gastrointestinales.

Cancer

¡El cangrejo emocional! Las aguas están revueltas, mi amiga Cáncer. Tu sensibilidad está en su punto máximo. No temas mostrar tus emociones, pero también protege tu caparazón cuando sea necesario. Es momento de ver primero por ti antes que por las demás personas, entras en un ciclo lleno de muchos cambios y oportunidades. Persona muy importante en tu vida concluye su ciclo en ti y ha de partir de tu vida, no te pongas triste, agradece y deja que la vida siga su curso y ponga las cosas adecuadas en tu vida. Si no tienes pareja es por ese mendigo carácter que te cargas, no te soportas ni tú mismo y quieres que alguien más lo haga, bájale dos rayitas de lo contrario te vas a quedar a vestir santos. Date la oportunidad de creer más en ti y de confiar en tu capacidad de realizar tus sueños. Semana muy perra con muchas nuevas oportunidades, en este ciclo andarás modo “intuición”, pon mucha atención a tus sueños y a todo eso que pase por tu cabeza pues ahí encontrarás la clave de qué decisión debes de tomar. Amores del pasado regresan, no cierres esa puerta si tú fuiste el culpable de esa separación, escucha, analiza y decide.

Géminis

¡Mariposa social! Géminis, estás más cambiante que el clima de primavera. Pero eso te hace brillar en la sociedad. Es hora de dejar volar tu curiosidad y conectarte con nuevos amigos. Si tienes una relación no andes dando caldo de calzón a nadie más porque te van a cachar y te meterás en camisa de once varas. Hay momentos en que necesitas mucho de alguien de tu pasado, la vida te llenará poco a poco de nuevas oportunidades en el amor y en los negocios, no temas a cambios pues dichos cambios te darán la pauta para mejorar en muchos aspectos que no te dejaban avanzar. Ten mucho cuidado con amistades que te rodean pues una de ellas no ha sido fiel y sincero contigo, podría meterte en problemas debido a chismes y habladurías. No pienses que la soledad es mala, al contrario, es quien te va a ayudar a encontrar tu verdadera esencia, procura no caer con cualquier tonto solo por el simple hecho de tener miedo a estar o quedarte solo o sola. Soporta los cambios de humor de las demás personas pues cuando tu andas que ni Dios te aguanta nadie te anda fregando ni leyendo el precio. Vienen problemas sentimentales con tu pareja a causa de malos entendidos y situaciones que han quedado fuera de tus manos, aprende a soltar y no humillarte ni bajarte al piso por alguien así sea quien más quieres, recuerda que eres uno de los signos más fuertes y dejarte vences y humillar no es característico de tu signo.

Tauro

¡Cabezotas de la vida! Tauro, ya sabes que eres más testarudo que una mula en un pantano, pero ahora es el momento de usar ese obstinado poder para avanzar en tus metas. No te dejes influenciar por nadie. Cuídate de enfermedades respiratorias pues estarán a la orden del día. No vivas en el pasado ni en lo que ya fue, date la oportunidad de conocer nuevos mundos y llenarte de personas que te llenen de felicidad tu vida. Momentos de cambios en tu vida, de cerrar ciclos y comenzar de cero, algunas ocasiones caes mucho en las mismas situaciones de siempre que ya te han hecho daño y te han hecho caer una y otra vez. Manda a la ñonga a viejas chismosas, que no te hagan sentir mal, torteales el hocico si es necesario. Si no tienes nada que decir cierra el pico y deja de escupir veneno. Te viene un cambio importante en el cual mejorarás mucho tu economía. Semana en que andarás modo achicopalado o achicopalada, perdido o perdida en la nada, hay muchas dudas en tu vida, no sabes ya ni lo que sientes, los sentimientos empiezan a disminuir y tu nivel de bitch se ha fortalecido mucho.

Aries

¡Fuego en la culaaaa! Aries, estás que ardes, como siempre. Si alguien te frena, prepárate para chocar con un muro. Este período es todo sobre tomar las riendas de tu vida y ser un líder incansable. Una persona de piel blanca podría meterte en problemas en próximas fechas, no seas tan confiado o confiada con las personas podrías cometer grandes errores al hablar de mas. Ten cuidado con tratar de resolver los problemas de otras personas pues al final podrías hacer tuyo esos problemas e involucrarte de mas. Controla tu ansiedad, si estas soltero o soltera es porque quieres porque has tenido donde treparte bien y bonito pero te haces que la virgen de habla cuando todos saben que ya estás bien correteada. Eres de cuidado y quien te la hace tarde o temprano te la paga, trata de llevarte las cosas con calma pues cobrar venganza podría meterte en problemas. Las cosas quizás no te han salido como tu quisieras, ¿pero te has puesto a pensar qué tanto le has fregado para conseguir tus sueños?, debes dejarte de tonterías y andar quejándote todo el tiempo que si no tienes esto, que si te falta aquello y poner la mirada en cómo vas a conseguirlo. Cuida un friego tus actitudes pues estas alejando mucho a esas personas que te admiran y te quieren, no te desquites por las friegas que te da la vida con quien no tiene nada que ver con tus problemas.