La Policía de Arkansas arrestó a un rapero que escribió letras sobre querer matar al presidente

La Policía de Bentonville, Arkansas, arrestó a Reese Alexander Sullivan, un joven rapero de 20 años bajo el cargo de amenaza terrorista, debido a que en las letras de sus canciones publicadas en línea hay frases sobre matar al presidente y bombardear el Senado.

De acuerdo con las autoridades, una persona que tuvo contacto con la música de Sullivan alertó al FBI sobre el inquietante hallazgo, comenzando así una investigación sobre los videos y las canciones que publicaba en internet.

Según una declaración de causa probable presentada por un fiscal y obtenida por el sitio Law&Crime, la Policía encontró nueve videos que contenían las supuestas amenazas, las cuales incluían declaraciones raciales, frases sobre matar a su abuela, bombardear iglesias, matar y violar niños, así como disparar contra una escuela.

Tras este hallazgo, el FBI registró el apartamento de Sullivan a inicios del mes de noviembre, aunque no encontraron armas ni explosivos. El joven le dijo a la policía que los videos estaban destinados a ser “divertidos” y que eran parte de un personaje ficticio que ha usado desde que tenía 17 años.

Además, señaló que en realidad no quiere violar ni matar a nadie, y que no posee armas.

“Sullivan dijo que no odia a los grupos identificados en las canciones, no ha abusado sexualmente de niños, no tiene interés en cometer un tiroteo en su escuela, un bombardeo o matar al presidente, y no posee armas de fuego, explosivos o componentes”, informaron los oficiales.

La policía arrestó al joven dos días después. Se le impuso una fianza de 50,000 dólares y se le ordenó no interactuar con las redes sociales, escribir nada en Internet ni subir ningún audio o video. Asimismo, se fijó una fecha de audiencia para el 11 de diciembre de 2023.

Al respecto, el canal local 40/29 News intentó encontrar las grabaciones en línea, pero en el documento judicial se tachó el nombre que utiliza Sullivan como rapero, además del sitio web donde se subió la música.

Cabe señalar que los cargos contra Sullivan se presentan un año después de que el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó la Ley de Despenalización de la Expresión Artística, un proyecto de ley que restringe la forma en que los fiscales pueden utilizar letras de rap como prueba en los tribunales.

