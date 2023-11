Agenda de Eventos: qué hacer en Los Angeles del 9 al 15 de noviembre

Ana Bárbara en concierto

La cantante potosina Ana Bárbara, que se ha hecho popular con éxitos como “Bandido”, “Loca” y “La trampa”, traerá su gira Bandidos al teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood), donde interpretará gran parte de las canciones que la han hecho una de las favoritas de la música de banda. Sábado 8 pm. Boletos desde $49. Informes ticketmaster.com.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Noche de juegos

Los entusiastas de los juegos de videos podrán disfrutar de Night Games, un fin de semana en la Jerry Moss Plaza del Music Center (135 N. Grand Ave., Los Angeles) en el que personas de todas las edades pueden usar los juegos de video interactivos bajo las estrellas. Esta experiencia celebra la creatividad e innovación de los creadores de juegos independientes. Viernes y sábado 6 a 11 pm. Evento gratuito. Informes musiccenter.org.

Taller familiar

El Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) llevará a cabo un taller inspirado en el filme Coco (2017) y el Día de los Muertos. Las familias podrán crear un alebrije como los que se vieron en la película animada de Pixar. También aprenderán sobre el significado de estas criaturas que son un tipo de animales fantásticos pintados de colores vibrantes. Sábado 12:30 pm. Gratis; la entrada a las galerías del museo se paga aparte. Informes academymuseum.org.

Foto: Disney Pixar Crédito: Pixar · Disney

Exhibición del cortos

También en el El Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles), tendrá lugar Shifting Perspectives: Vertical Cinema, una exhibición que reorienta percepciones estarizadas de la creación y la forma de ver las películas. Ofrece una experiencia para ver los filmes en una pantalla de 20 pies de alta por 3 pies de ancho, que puede ser vista desde los pisos segundo y tercero del museo. Honra el espíritu de experimentación en el cine y hace conexiones entre los primeros filmes hasta los realizadores contemporáneos. Debutan tres directores del sur de California; incluye 25 cortos. Del domingo al 4 de agosto. Boletos $15; gratis menores de 17 años. Informes academymuseum.org.

Celebración en el Autry

La serie Open House de la estación de radio KCRW realizará una tarde cultural con música, comida y bebidas a la venta y visita a las galerías en el Autry Museum of the American West (4700 Western Heritage Way, Los Angeles). Participan los DJs de la estación Francesca Harding y Travis Holcombe. También habrá vendedores de artesanías. Hoy jueves de 6 a 10 pm. Entrada gratuita. Informes theautry.org.

Foto: Archivo Crédito: Aurelia Ventura | Impremedia/La Opinión

Exhibición de arte

El Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) podrá en exhibición El Chavez Ravine, una pintura al óleo de Vincent Valdez que el museo agregó a su colección permanente gracias a que el músico Ry Cooder la donó a esta institución. Es una pintura realizada en un camión de helados Chevrolet de 1953, un monumento a la comunidad mexicoamericana expulsada de Chavez Ravine, donde se construyó el estadio de los Dodgers en los años cincuenta. Del domingo al 11 de agosto. Boletos desde $10; gratis menores de 17 años. Informes lacma.org.

Patinaje sobre hielo

Downtown Santa Monica (esquina de Fifth Street y Arizona Ave., Santa Monica) abrirá el Ice at Santa Monica Skating Rink, una pista de hielo que transformará esta intersección en una pequeña porción de invierno para esta comunidad de la popular playa así como para los visitantes de otras áreas del condado. A partir de hoy jueves y hasta el 15 de enero. Abierto todos los días de la semana. Renta de patines $22. Informes iceatsantamonica.com.

Foto: Downtown Santa Monica Crédito: Cortesía

Música mexicana

La popular banda Marca Registrada, cuyos éxitos como “El rescate”, “Solo me dejaste” y “Puro campeón”, la han convertido en una de las agrupaciones de música sinaloense más populares de la actualidad, visitará el forum Kia (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood) como parte de su gira Corleone. El grupo originario de Culiacán, México, interpretará temas de su nuevo disco, también titulado “Corleone”. Sábado 8 pm. Boletos desde $80. Informes ticketmaster.com.