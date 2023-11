America Ferrera se convierte en la ‘Mujer del Año’ de la revista Glamour

La actriz America Ferrera sigue cosechando éxitos; y es que a solo unos meses de haber formado parte de la cinta taquillera “Barbie”, ha recibido el título de ‘Mujer del Año’, honor otorgado por la revista Glamour.

Con una sonrisa en el rostro y un atuendo de infarto, así es como la activista hondureña se dejó ver durante su paso por la alfombra roja del evento al que acudieron famosas como Millie Bobby Brown, Chloe Grace Moretz y Brooke Shields.

El modelito en cuestión estuvo compuesto por un coqueto vestido palabra de honor con escote de corazón, transparencias y apliques de encaje en la falda que no solo dejaron al descubierto su amor por la moda, también evidenciaron la figura de infarto con la que cuenta.

El look de Ferrara, quien obtuvo el título de ‘Global Woman of the Year’, corrió a cargo de la estilista de las estrellas Karla Welch. Mientras que el maquillaje y peinado por parte de Miok.

Además de volverse el tema de conversación en redes sociales por su despampanante propuesta en moda, también logró resonar entre los asistentes gracias al discurso que otorgó al recibir el galardón.

“No tomo este sitio por sentado. Sé que estar en una comunidad querida de mujeres empodera almas y llena de energía positiva a nuestro trabajo. Debemos nutrir espacios como el de esta noche”, dijo durante su paso al escenario.

