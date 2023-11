Carlos Adyan presume cómo luce su casa en su primera Navidad como esposo de Carlos Quintanilla

El presentador boricua Carlos Adyan, a quien vemos de lunes a viernes en ‘En Casa con Telemundo, abrió las puertas de su hogar en Miami a la revista People en Español para mostrar su hogar en su primera Navidad como esposo de Carlos Quintanilla, con quien contrajo matrimonio por el civil el pasado mes de octubre.

Por medio de unas postales, difundidas por la citada publicación, es que el presentador de televisión nos permitió ser testigos del buen gusto que tiene para la decoración durante esta temporada festiva.

Su árbol no fue puesto por él, ni por su pareja, sino que toda la decoración y logística corrió a cargo de Emmanuel Colon, quien lo ha ayudado a decorar su hogar en las últimas cinco Navidades.

“La decoración la eligió él mismo, pero le dije desde el principio que soy tradicional y nos hemos entendido año tras año. Aunque siempre elijo los colores navideños, este año optamos por una decoración que se ajusta a la casa y los nuevos colores del apartamento, y lo logramos”, detalló el carismático conductor que se comprometió este mismo año en la ciudad de París.

Por lo que pudimos ver en las postales compartidas, el árbol de Carlos Adyan y Carlos Quintanilla simula estar nevado y fue decorado con luces cálidas, así como por diversos adornos en blanco, gris y dorado.

“Me encanta que el diseñador no se dejó contagiar por las modas y mantuvo la esencia del pino. No me gustan esos árboles que cubren por completos y no se ve el árbol, y con este lo logramos”, confesó Adyan.

A pesar del gran esmero que pusieron en la decoración de su casa por Navidad, los recién casados no pasaron las fiestas ahí, sino que lo harán en Cuernavaca, México, con la familia de Carlos Quintanilla, y luego se trasladarán a San Miguel Allende, en Guanajuato, para ver detalles de su segunda boda.

