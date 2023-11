Debate republicano: la frontera, inmigración, fentanilo y la sombra de Trump

El tercer debate republicano en Miami, Florida, estuvo dominado por asuntos de política exterior y la sombra del expresidente Donald Trump, quien prefirió liderar nuevamente un mitin, ahora en Hialeah, a una media hora en auto.

“Nadie está hablando de eso. Todo el mundo nos está mirando”, dijo el expresidente Donald Trump en Hialeah, al referirse al debate de sus colegas de partido, quienes parece que hubieran preferido no hablar de él, si no es por las preguntas de los moderadores.

No es posible evitar a Trump en la conversación de la primaria del Partido Republicano, como lo revelan dos recuentos de sondeos nacionales: RealClear Politics marca un promedio de 58.5% de preferencia de votantes para el expresidente, mientras las mediciones de Five Thirty Eight lo colocan encima con un 56.5%.

Su más cercano contendiente es el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien registra 14.4% y 14.1%, respectivamente, en los mismos recuentos.

“Donald Trump es un tipo muy diferente de lo que era en 2016”, dijo DeSantis, quien lo criticó por no asegurar la frontera.

DeSantis también reconoció el triunfo de los demócratas en las elecciones del martes pasado.

“Bueno, lo vimos anoche: estoy harto de que los republicanos pierdan”, expresó.

La exembajadora de EE.UU. ante la ONU, Nikki Haley, consideró que Trump había sido el presidente “correcto” en su momento, pero no ahora.

“Creo que fue el presidente correcto en el momento correcto. No creo que sea el presidente correcto ahora”, expresó.

El exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, no mencionó directamente a Trump, pero hizo referencia a él, al considerar que EE.UU. necesita un presidente que mire “hacia afuera, al mundo”, no sólo adentro del país.

Vivek Ramaswamy criticó a Trump, a quien en otras ocasiones ha celebrado, por apoyar a Ronna McDaniel como presidenta del Comité Nacional Republicano y acusarla de las derrotas electorales de su partido desde 2017.

El senador de Carolina del Sur, Tim Scott, también participó en el debate y él, como Christie, ocupan las últimas posiciones en los sondeos.

La frontera, inmigrantes y el fentanilo

La frontera con México fue uno de los temas clave en el debate entre republicano, por dos motivos: la inmigración y el tráfico de fentanilo.

La postura de que EE.UU. está siendo “invadido” marca el mensaje de los republicanos, quienes buscan mayores controles en procesos migratorios y un incremento sustancial de la seguridad.

DeSantis aplicó la expresión “invasión” sobre el cruce de inmigrantes.

“Voy a enviar militares estadounidenses a la frontera. Voy a detener la invasión, voy a deportar a la gente que vino ilegalmente e incluso voy a construir el muro fronterizo y haré que México pague como prometió Donald Trump”, dijo DeSantis. “Impondremos tarifas a las remesas que los trabajadores extranjeros envían a países extranjeros que ya ascienden a miles de millones de dólares. Construiré un muro, pero vamos a designar a los cárteles, Organizaciones Terroristas Extranjeras o algo similar y vamos a autorizar el uso de fuerza letal”.

Haley retomó su idea de retomar el programa “Permanecer en México”, para obligar a inmigrantes a quedarse en ese país a esperar una cita en corte migratoria de EE.UU.

“Enviaremos operaciones especiales para eliminar a los cárteles”, dijo Haley. “Pondremos 25,000 agentes más de la Patrulla Fronteriza y del ICE sobre el terreno y les dejaremos hacer su trabajo; desfinanciaremos a las ciudades santuario; volveremos a la política de Permanecer en México para que todos se queden en México y nunca lleguen aquí en primer lugar”. Agregó que aplicará la política de detener y deportar.

Ramaswamy dijo que concordaba con la postura de DeSantis, además de asegurar que fentanilo no es una droga que provoque “sobredosis”, sino que los cárteles están “envenenando” a las personas que ni siquiera son adicta.

Christie expresó la urgencia de incrementar en seguridad en la frontera, “y eso haré como presidente”, señaló, a diferencia de Scott, quien dijo que se debería “cerrar completamente la frontera”.

