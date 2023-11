Eric Gómez dice que William Zepeda quiere a Shakur Stevenson: “Hay algo que él ve y nosotros no”

Eric Gómez, presidente de Golden Boy Promotions, expresó que William ‘Camarón’ Zepeda quiere una pelea con Shakur Stevenson a continuación, con el objetivo de convertirse en campeón completo de peso ligero.

En una entrevista con The 3 Knockdown Rules, Gómez aseguró que el Camarón Zepeda está convencido de buscar un enfrentamiento con Stevenson, a quien calificó como un gran peleador y comparó con la leyenda Floyd Mayweather Jr.

“Es curioso, eso es lo que quiere William Zepeda. Quiere a Shakur Stevenson. Por alguna razón, hay algo que él ve y nosotros no. Mira, Shakur es un joven Mayweather. Realmente lo es. Y probablemente sea mejor rematador que Mayweather. No quiero quitarle nada a Mayweather, es un gran peleador, uno de los mejores de todos los tiempos, pero Shakur tiene ese tipo de talento. Él es así de bueno. Me encanta su forma de trabajar, su mando en el ring, trabaja bien la distancia”, dijo.

Shakur Stevenson intentará coronarse campeón de las 135 libras el 16 de noviembre ante Edwin De Los Santos. Foto: Steven Ryan/Getty Images.

“Pero por alguna razón, si miras la carrera de Mayweather, ¿quién le dio problemas? Castillo y Maidana. Y William Zepeda lanza más que (esos muchachos) y cambia su altura, cambia sus ángulos. Hay algo que ve William Zepeda. Nos dice: ‘Queremos a Shakur, queremos a Shakur’”, afirmó.

Cabe destacar que el Camarón Zepeda viene de una increíble victoria por nocaut técnico ante Mercito Gesta, a quien castigó durante seis rounds hasta que el árbitro detuvo el combate en el minuto 1:31 después que el pugilista invicto lo acorralara contra las cuerdas. Ahora, el mexicano quiere asumir grandes retos y Shakur Stevenson está en la mira.

“Estoy listo para las grandes peleas que existen, ya sea con Devin Haney o incluso con Shakur Stevenson. Esos son los tipos que tienen los cinturones y eso es lo que quiero a continuación. Hay peleas increíbles para mí en mi división y confío en que Golden Boy hará todo lo posible para que me convierta en campeón mundial”, declaró en la entrevista sobre el ring posterior al combate con Gesta.

William ‘Camarón’ Zepeda descargó todo su poder sobre Mercito Gesta. Foto Cortesía: Golden Boy Promotions.

Por los momentos, el mexicano deberá esperar a ver qué sucede con Shakur Stevenson en la pelea por el título vacante de las 135 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) contra Edwin De Los Santos que se llevará a cabo el 16 de noviembre en Las Vegas. De ganar, el estadounidense abrió las puertas a un combate con Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, pero Camarón Zepeda también pudiera ser una buena opción para él.

William ‘Camarón’ Zepeda defendió su título continental de peso ligero de las Américas de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y sigue invicto en el deporte. El mexicano tiene marca de 29 victorias sin derrotas, 25 de ellas por nocaut.

Por su parte, Shakur Stevenson, de 25 años, viene de vencer a Shuichiro Yoshino por nocaut técnico el pasado mes de abril y ahora intentará coronarse campeón. El estadounidense posee récord de 20 triunfos, 10 por la vía rápida, y ningún revés.

Sigue leyendo:

· Camarón Zepeda asegura que pelea con Pitbull Cruz sucederá en algún momento: “Es un guerrero”

· William ‘Camarón’ Zepeda noquea a Mercito Gesta y retiene título continental de las Américas de la AMB

· Canelo Álvarez explica por qué la revancha con Dmitry Bivol no se concretó: “Lo complicó todo”