Prensa neerlandesa ataca fuertemente a Hirving “Chucky ” Lozano y lo tilda de individualista

El mexicano Hirving “Chucky” Lozano fue uno de los jugadores que más buscó el gol por parte del equipo del PSV y en algunos momentos pecó de individualista, lo que le costó que se ganara fuertes críticas por parte de la prensa neerlandesa. Los comentarios más fuertes surgieron porque le negó un pase a uno de sus compañeros.

El encuentro finalizó con marcador 1-0 a favor del PSV, lo que ocasionó que la clasificación del equipo de Países Bajos se vea mucho más comprometida, debido a que el Sevilla y el equipo francés todavía pueden alcanzar al Arsenal en la tabla de posiciones de la UEFA Champions League.

6️⃣ UNA PALIZA DEL LÍDER



😱 PSV venció 6-0 al Heracles de visitante para sumar 11 victorias… en 11 fechas de Eredivisie



🇦🇷 Walter Benítez fue titular



👏🏻 ASISTENCIA para Hirving Lozano pic.twitter.com/vreHNifM6B — SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2023

Theo Janssen, exfutbolista y comentarista de la cadena ‘RTL7′, fue uno de los que soltó las primeras críticas para el extremo mexicano apenas se pitó el final del encuentro.

Janssen pedía constantemente la salida del Chucky del campo, debido en que una jugada de peligro, donde parecía que iba a dar el pase para conseguir el 2-0, decidió por encarar a los defensas y disparar, algo que no fue bien visto.

“El futbol también se trata de darse algo unos a otros, solo hay que dar ese balón. Ya me estaba volviendo loco por dentro. Dije: ‘¡Cambia a ese tipo inmediatamente!’ No puede jugar alguien así, no hay que pensar solo en uno mismo”, dijo Theo Janssen.

📊 Hirving Lozano, entre los jugadores de PSV, en la victoria ante Lens por Champions League:



○ 2° en recuperaciones (8).

○ 2° en entradas conseguidas (2/2).



⚔ EL SACRIFICIO DE UN JUGADOR COMPLETO PARA UN TRIUNFO FUNDAMENTAL. pic.twitter.com/c8gS15FJnc — dataref México (@dataref_mx) November 8, 2023

Esta jugada ocurrió a los 86 minutos de acción cuando Lozano recibe un buen balón sobre la banda y encaró a dos rivales y Johan Bakayoko entraba solo al área, por lo que por ese movimiento se creía que iba a dar el pase, pero tiró y falló.

¿Cómo va la tabla de clasificación del Grupo B de la Champions?

El Arsenal marcha primero con nueve puntos acumulados, segundo es el PSV con cinco puntos, tercero es el Lens con cinco puntos también y último se encuentra la escuadra del Sevilla con dos unidades.

Próximo juego en la Champions de Hirving Lozano

El próximo 29 de noviembre el PSV se medirá al Sevilla, en España. Un encuentro clave para las aspiraciones del equipo de Países Bajos y su clasificación a los Octavos de Final de la UEFA Champions League.

