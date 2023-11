Ricardo Tuca Ferreti le tira a la selección de México: “En el Tri tenía que llevar ciertos jugadores”

Tuca Ferretti, ex entrenador de la selección de México, reveló que durante su etapa como técnico del Tri le obligaron a poner jugadores debido a los patrocinadores.

“En selección sí tenía que llevar a ciertos jugadores. El partido ante Trinidad y Tobago, Argentina, Estados Unidos y Panamá”, reveló ahora como panelista de la cadena de ESPN.

Ferretti señaló que en la selección actualmente hay unión, un factor que se dio con la llegada de Jimmy Lozano como director técnico interino.

“Antes había grupos. Ahora es unánime”, dijo Ferretti. El Tri suma una Copa Oro y logró un empate ante Alemania bajo la dirección de Jaime Lozano en el Tri.

“A mí me ofrecen la Selección y digo que no las dos veces”, recordó el ‘Tuca’ cuando llegó como timonel interino. “Jimmy llegó de interino y yo lo dejaba con más apoyo. Si me hubieran dado a mí (la Selección) y él está conmigo y me dicen que esté un año, la tomo”, sostuvo el brasileño.

Honduras llamó a sus convocados para enfrentar a México

El seleccionador de Honduras, el colombiano Reinaldo Rueda, lanzó este miércoles su convocatoria con los 26 jugadores que enfrentarán a México el 17 de noviembre en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

La Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth) indicó que la selección hondureña enfrentará a México con 15 jugadores que militan en clubes extranjeros y 11 más de equipos de la liga nacional.

Rueda, que dirige por segunda vez a Honduras tras llevarla al Mundial de Sudáfrica 2010, incluyó en su lista al guardameta Enrique Facussé, quien recientemente participó en los Juegos Panamericanos, al delantero Douglas Martínez, del Indy Eleven de EE.UU., y al defensa Maylor Núñez, del Olimpia.

La selección hondureña recibirá el 17 de noviembre a México en el Estadio José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa, y la visitará el día 21 en el Estadio Azteca.

