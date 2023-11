De la Copa Libertadores a tapar los fracasos de Cruz Azul: Jorge Almirón está en el radar de La Máquina 

Cruz Azul no ha podido conseguir su mejor versión en el torneo Apertura 2023. Desde Juan Reynoso, La Máquina no ha ofrecido buenos resultados. Ricardo Ferretti no pudo aceitar a este conjunto que ha hecho grandes inversiones. La directiva ya piensa en 2024 y Jorge Almirón ha sido vinculado con el conjunto azteca.

El nombre de Jorge Almirón ha sonado mucho en los últimos días por ser uno de los entrenadores que participó en la final de la Copa Libertadores. El estratega argentino perdió el duelo ante Fluminense por el trofeo. Su vínculo con Boca Juniors llegó a su final y no salió por la puerta grande del conjunto Xeneize.

A pesar de esta última decepción, la directiva de Cruz Azul lo tendría contemplado como una de las posibles contrataciones de cara a la próxima temporada. La Máquina tuvo una campaña para el olvido en la que se mantuvo entre los tres últimos lugares de la tabla de posiciones.

Jorge Almirón es la tercera opción

Según informaciones difundidas por W Deportes, el exentrenador de Boca Juniors es una seria opción para el banquillo de Cruz Azul. No está de más mencionar que el estratega sudamericano tiene experiencia en la Liga MX. Almirón ya ha tenido experiencias en Dorados de Sinaloa, Tiburones Rojos, Correcaminos y Xolos de Tijuana.

– 2011: Jorge Almirón es despedido como técnico de Correcaminos-Xolos.



– 2017: Jorge Almirón guía al Lanús a la final de la Libertadores pic.twitter.com/mrpF1DBFxP — Santi (@Santi_D_asg) November 1, 2017

Jorge Almirón estuvo durante 43 partidos en el banquillo de Boca Juniors. Con el conjunto Xeneize, el argentino logró 22 victorias, 8 empates y solo perdió 13 compromisos.

Por otra parte, los otros dos candidatos para dirigir un nuevo proceso en Cruz Azul son dos experimentados entrenadores en el balompié mexicano. El primero es Diego Cocca, entrenador que consiguió un bicampeonato con el Atlas; el segundo, Víctor Manuel Vucetich, un viejo conocido del balompié azteca. El nombre de Almirón está sobre mesa junto al de estos dos respetados estrategas.

