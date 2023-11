Ricardo Ferretti arremete contra la Liga MX y su nuevo formato

La Liga MX ha desarrollado diferentes formatos en los últimos años. Los dirigentes del fútbol mexicano buscan la forma de innovar continuamente para ofrecer un torneo atractivo a los espectadores. Sin embargo, antes del estreno del formato Play In, ya salió el primer detractor: Ricardo Ferretti.

En su nueva etapa como analista deportivo el Tuca no ha tenido filtros para emitir sus opiniones. Ricardo Ferretti ahora fue en contra del nuevo formato de Play In que se jugará en el Apertura 2023 de la Liga MX.

“Vi el partido de Santos contra Toluca, no había ni 20 por ciento de gente en el estadio, no entiendo cuál negocio; para mí es una aberración, tanta jalada de veras, es vergonzoso para el fútbol, esto nada más perjudica a los equipos que están embalados; aparte se cruza una Fecha FIFA, tienes que parar 15-17 días, nombre hasta subo de peso tres kilos, es una jalada, del 1 al 8 y los demás por maletas adiós”, dijo Ricardo Ferretti.

😳 "Para mí es una ABERRACIÓN… tanta JALADA ES VERGONZOSO"



EL TUCA FUE CONTUNDENTE SOBRE EL PLAY-IN Y DA SU LIGUILLA IDEAL 😱#ESPNEnStarPlus pic.twitter.com/aiHBwsClJp — Futbol Picante (@futpicante) November 8, 2023

El exentrenador de Cruz Azul también cuestionó que el formato perjudica a los mejores equipos de la Liga MX, pues tienen que esperar que se desarrollen los cruces clasificatorios antes de llegar a las instancias finales del torneo.

“A mí me tocó irme de vacaciones y es vergonzoso, tienes una gran institución y no calificas, vergonzoso; deberíamos seguir entrenando en lugar de vacaciones“, agregó.

¿Cómo es el Play In?

El fútbol mexicano ahora tomó una imagen muy al estilo del baloncesto al adaptarse a un formato similar al de la NBA. Cuatro equipos clasificarán a esta serie llamada Play In.

El séptimo lugar de la tabla de posiciones se enfrentará al octavo y el noveno al décimo. El ganador del primer cruce clasifica directamente a la Liguilla. El perdedor de este enfrentamiento jugará ante el ganador del duelo entre el noveno y décimo. De allí saldrá el segundo clasificado bajo este formato.

Hasta los momentos el Play in quedaría de la siguiente manera: Xolos de Tijuana vs. Diablos Rojos del Toluca/ Club León vs. Santos Laguna.

TABLA GENERAL J16⚽️



A una fecha de que finalice la fase regular del Apertura 2023, así luce la tabla de posiciones en la Liga MX.



*️⃣Rayados y Santos con partido pendiente, a jugarse el próximo miércoles.



¿Tu equipo estará en liguilla?💥#LigaMX #TablaGeneral pic.twitter.com/anEtMDsqXK — Maniáticos MX (@Maniaticosmx) November 6, 2023

