Ricardo Ferretti se fue a los gritos con Álvaro Morales

Ricardo Ferretti ahora cumple sus nuevas funciones como analista deportivo. El exentrenador de Tigres de la UANL abandonó el banquillo en la Liga MX para analizar el fútbol mexicano desde una mesa de debate. Pero en su segundo día con este nuevo rol, el “Tuca” perdió la compostura con Álvaro Morales.

Todo parte de las polémicas declaraciones de Ricardo Ferretti en las que aseguró que el Club América no era el gran favorito para llevarse la Liga MX. Esta postura fue manifestada luego de la victoria del conjunto azulcrema ante el Atlético San Luis.

En medio del debate, José del Valle defendía su postura en la que indicaba que el Club América es el máximo favorito a llevarse el torneo y que liderados por André Jardine han conseguido ser superiores a todos sus rivales. Esta idea fue debatida por el “Tuca” que a su vez fue interrumpido por Álvaro Morales.

😡💢 ¡¡YA HICIERON ENOJAR AL TUCA!! ¡CAGAJO!



“Es total mentira, ya cállate, Álvaro, carajo, no me dejas hablar, no me dejas discutir. Él (Del Valle) está diciendo una tontería, sí hay equipos que le puedan ganar al América, ¿cómo chingados no?”, dijo el exentrenador brasileño.

Tuvo que pasar muy poco tiempo para que Ricardo Ferretti perdiera los cabales en esta nueva faceta como analista deportivo. Se esperaban los enfados característicos del “Tuca” y Álvaro Morales fue el primero en conseguir uno de ellos.

El “Tuca” en contra del América

Ricardo Ferretti es el principal detractor del conjunto azulcrema. Desde que forma parte del Fútbol Picante no ha hecho más que demeritar el trabajo del Club América. El “Tuca” insiste en que el conjunto de André Jardine no podrá levantar el campeonato a pesar de que se quedó con el primer lugar de la tabla general a falta de dos partidos.

​”Cualquiera le puede ganar a cualquier. Es el favorito, sí, pero que digan que no le pueden ganar al América, no. Vas a ver en la final“, concluyó.

