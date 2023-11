¿Adiós al Tuca? Ricardo Ferretti habló sobre su retiro de los banquillos

Ricardo Ferretti actualmente ejerce sus nuevas funciones como analista deportivo para la cadena ESPN. El Tuca es uno de los entrenadores más respetados dentro del fútbol mexicano por todos los logros obtenidos desde el banquillo. Pero su palmarés difícilmente sea ampliado, pues habló de las posibilidades de que siga dirigiendo.

El experimentado entrenador brasileño tuvo un paso más que exitoso en Tigres de la UANL. Pero desde que salió del conjunto felino no pudo hilar buenos resultados en sus siguientes proyectos. Los Bravos de Juárez y Cruz Azul no fueron grandes procesos en su trayectoria.

En conversaciones con el diario AS, Ricardo Ferretti ofreció detalles de su ausencia de los banquillos. El estratega brasileño analiza una larga temporada alejado de las presiones por conseguir resultados en muy poco tiempo.

“Visualizo una temporada larga. Y, conforme vaya pasando el tiempo, que me vaya sintiendo mejor será más complicado. Pero, naturalmente, si tengo alguna posibilidad de que pueda suceder algo a futuro… pero tendría que ser algo muy especial y platicar con mis jefes para ver si están dispuestos”, explicó el Tuca.

El Tuca como comentarista

Ricardo Ferretti ya tuvo sus primeras horas como analista de ESPN. El entrenador sudamericano ya ha realizado varias consideraciones sobre la temporada actual de la Liga MX. El Tuca es una de las voces capacitadas para hablar sobre este nicho y aseguró hacerlo desde la base del respeto, pero sin opacar con su personalidad característica.

“Sí, pero espero que la pasión no se desborde. Tenemos que, como decía, ser respetuoso, pero no podemos olvidar que tenemos carácter y temple. Cuando sea necesario no podré evitarlo”, agregó.

