Miguel Herrera fue castigado por hablar mal del arbitraje contra el Club América

En la Liga MX parecen haberse quedado si paciencia sobre las constantes críticas al arbitraje. Antonio Mohamed acumulaba una seguidilla de sanciones por parte de la Comisión Disciplinaria. Esta racha fue cortada por Miguel Herrera y sus declaraciones tras el partido contra las Águilas del América.

Los Xolos de Tijuana visitaron el Estadio Azteca con la intención de rasgar algún punto. El conjunto de Miguel Herrera logró llegar hasta el minuto 73 con un empate sin goles. Pero tras el tanto de Alejandro Zendejas cayeron dos más que sentenciaron la goleada 3-0.

Sin embargo, hubo una jugada que marcó un antes y un después en el partido. La expulsión de Kevin Balanta dejó con 10 jugadores a los Xolos de Tijuana y trastocó todos los planes del estratega mexicano. Miguel Herrera, en medio de la frustración por la derrota, insinuó diferencias a la hora de medir el arbitraje del partido.

“No es justo para uno y otro. Para acá estaban claras las tarjetas y para allá no. Había jugadas similares. Si vas sacar, que sean de los dos lados. No es congruente con lo que pita y no es congruente con las tarjetas. Para un lado saca rápido y para el otro lado sí”, dijo Miguel Herrera tras el partido.

El castigo para Miguel Herrera

De la misma forma que ocurrió con Antonio Mohamed, Miguel Herrera fue sancionado por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF). A través de las redes sociales, la entidad deportiva informó su decisión sobre el estratega de los Xolos de Tijuana.

“La Comisión Disciplinaria determinó sancionar económicamente al Director Técnico del Club Tijuana, Miguel Ernesto Herrera Aguirre, toda vez que en la conferencia de prensa al finalizar el partido correspondiente a la Jornada 16 del Torneo Apertura 2023, entre los clubes América y Tijuana, emitió una declaración pública que transgredió el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en específico el artículo 71 inciso c), que menciona lo siguiente: ‘Aquel que no se dirija con respeto, prudencia, honestidad o aquel que no proporcione información clara y veraz a los medios de comunicación y/o redes sociales'”, se lee en el comunicado.

Del mismo modo, el comunicado emitido por el ente federativo le advirtió a Miguel Herrera que en caso de que sea reincidente en sus críticas, los castigos serán más severos.

