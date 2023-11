Una pirámide gigante enterrada en Indonesia podría ser la más antigua del mundo

Cuando pensamos en estructuras piramidales creadas por el ser humano, es inevitable que nos vengan a la mente las pirámides de Egipto como las más antiguas. Después de todo, la pirámide de Djoser, también conocida como Zoser, data aproximadamente del año 2630 a.C. Por otro lado, algunos podrían incluso mencionar las pirámides de la antigua ciudad de Caral, en Perú, que podrían haberse construido más o menos en la misma época que Djoser.

Sin embargo, ha surgido un nuevo contendiente en la escena de las pirámides históricas: Indonesia. Recientes investigaciones indican que el primer monumento cónico construido por el hombre podría haberse erigido hace 25,000 años, rivalizando incluso con las estructuras megalíticas más antiguas construidas por la humanidad.

The archaeological team working at Gunung Padang, Indonesia released their long awaited paper two weeks ago. The team of archaeologists, geologists & geophysicists, led by geologist Danny Hilman Natawidjaja at Indonesia's National Research & Innovation Agency, used a variety of… pic.twitter.com/rBa0PBcmPz