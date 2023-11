WhatsApp quiere comenzar a mostrarte publicidad de esta manera

La estrategia de WhatsApp para mostrar publicidad sigue siendo un misterio, pero su director, Will Cathcart, arrojó algo de luz sobre sus planes en una entrevista reciente con medios brasileños. Aunque no se mostrarán anuncios en la bandeja de entrada principal, hay otras áreas en las que WhatsApp podría incorporar publicidad.

La relación de WhatsApp con la publicidad ha sido un juego del gato y el ratón que ha mantenido a los usuarios curiosos sobre cómo la aplicación de mensajería más popular del mundo planea incorporar anuncios. La última declaración del director de WhatsApp, Will Cathcart, arroja algo de luz sobre los planes de la compañía.

Cathcart fue claro al afirmar que WhatsApp no tiene la intención de mostrar anuncios en la bandeja de entrada principal de los usuarios. Esta declaración contradice informes anteriores que sugerían lo contrario y calma las preocupaciones de muchos usuarios.

”La razón por la que califiqué la respuesta es que podría haber anuncios en otros lugares: canales o estados. Por ejemplo, los canales pueden cobrar a las personas por suscribirse, pueden ser exclusivos para miembros pagos o los propietarios pueden querer promocionar el canal. Pero no, no pondremos anuncios en su bandeja de entrada”, explicó Cathcart.

Estados y canales

Aunque WhatsApp había mencionado la posibilidad de mostrar anuncios en la función de Estado en el pasado, hasta el momento esto no se ha materializado. No obstante, Cathcart reiteró que esta sigue siendo una opción viable. Hasta la fecha, la empresa no ha realizado pruebas de anuncios de Estado en ningún país, según un portavoz de Meta, la empresa matriz de WhatsApp.

WhatsApp, con sus más de 2 mil millones de usuarios en todo el mundo, busca formas de diversificar sus fuentes de ingresos. Hasta ahora, la plataforma ha dependido de mensajes comerciales y anuncios de clic para WhatsApp en otras plataformas, como Facebook, para generar ingresos.

A principios de este año, WhatsApp lanzó la función de transmisión de Canales, una herramienta que permite a los usuarios seguir a sus marcas favoritas. Aunque no se han proporcionado detalles sobre la inclusión de publicidad en esta función, Cathcart insinuó que podrían explorar la posibilidad de promocionar canales a través del directorio de Canales.

